Европа должна сосредоточиться на более дешевых спутниках, чтобы остаться в космической гонке.

Европейские страны должны собраться и срочно приложить усилия по доминированию в космосе, иначе это создаст угрозу для европейского суверенитета со стороны таких стран как Китай и Россия. Об этом заявил в интервью Politico верховный главнокомандующий НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье.

"Не может быть европейского суверенитета без усилий в космосе. Сегодня необходимо, даже необходимо срочно, чтобы европейцы начали действовать", - заявил он.

Война России против Украины показала важность космических средств для связи на поле боя и сбора разведданных. Она также подчеркнула болезненную зависимость Европы от американских компаний - в основном SpaceX Маска. Одновременно с этим космос все больше превращается в потенциальную зону боевых действий.

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"Сегодня мы видим, как ряд игроков внедряет космическое оружие. Это означает, что мы должны гораздо внимательнее следить за тем, что делают другие, и быть устойчивыми к их попыткам нас дестабилизировать", - сказал Вандье.

Новая бизнес-модель

По словам Вандье, европейцам необходимо переосмыслить бизнес-модели их компаний. В космосе военные опираются на коммерческую инфраструктуру, а большинство спутников и группировок имеют двойное назначение, то есть могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Он подчеркнул, что для обеспечения устойчивости страны больше не могут полагаться только на крупные спутники на геостационарной орбите, теперь им также необходимы резервные группировки на низкой околоземной орбите. По словам Вандье, спутники на низкой орбите дешевле - от 100 000 до 150 000 долларов за каждый по сравнению с 300-400 миллионами долларов за один геостационарный спутник. Кроме того, их можно запускать чаще и по более низкой цене.

"Сегодня европейцы находятся далеко от центра рынка. Это очень мешает, потому что, когда речь идет о европейском суверенитете, в подавляющем большинстве случаев именно американское предложение - военное или коммерческое - предоставляет необходимые нам услуги", - говорит Вандье.

Как европейцы могут попытаться остаться в игре

Командующий НАТО предложил Европейской комиссии закон о европейской обороне. По его словам, этот закон "создаст условия для появления новых технологий в сфере обороны путем создания финансовых, нормативных и налоговых условий, стимулирующих молодых предпринимателей к разработке технологий двойного назначения для Европы".

Он также поддерживает призыв США к европейцам создать космический рынок по образцу своего собственного, который позволяет Космическому командованию США пользоваться коммерческими технологиями для обеспечения осведомленности о космической области и разведки поля боя.

Космическая гонка

Как писал УНИАН, Китай стремительно наращивает свой военный потенциал и готовится к войне в космосе. По данным Washington Times, Пекин стремится получить возможность для уничтожения американских спутников в будущем потенциальном конфликте.

Ранее сообщалось, что США начали делиться некоторыми из своих самых секретных разведданных о китайских и российских космических операциях с Великобританией и другими странами коалиции "Пяти глаз" - Австралией, Новой Зеландией и Канадой.

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