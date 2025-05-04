Решение Баффета стало неожиданностью для всех в компании. О планах миллиардера знали только его дети.

В субботу, 4 мая, миллиардер, инвестор Уоррен Баффет объявил, что покинет пост генерального директора Berkshire Hathaway в конце 2025 года. Его преемником станет Грег Абель, пишет The Wall Street Journal.

"Пришло время. Грег должен стать главным исполнительным директором компании в конце года", - заявил 94-летний Баффетт.

Это решение знаменует завершение одной из самых известных глав в истории американского бизнеса. Под руководством Баффета Berkshire превратилась из проблемной текстильной компании в мощный многоотраслевой конгломерат. Ежегодное собрание в Омахе стало культовым событием для инвесторов.

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Грег Абель, которого Баффет еще в 2021 году назвал будущим руководителем компании, получит контроль над всеми операциями и распределением капитала. "Я все еще буду оставаться и, возможно, мог бы быть полезным в нескольких случаях. Но последнее слово будет тем, что скажет Грег", - отметил Баффетт.

Абель стал известен в Berkshire после инвестиции компании в MidAmerican Energy в 1999 году. После ряда приобретений он возглавил энергетический бизнес, а в 2018 году стал вице-председателем Berkshire.

Решение Баффета было неожиданным, даже для Абеля. Заявление сделали в заключительные минуты сессии вопросов и ответов на ежегодном собрании. Реакция зала - тишина, а затем аплодисменты.

О планах Баффета знали только его дети, Говард и Сьюзен. Сам Говард должен стать главой компании, но без исполнительных полномочий.

"Это был для меня особый момент, конец эпохи", - поделился Хосе Луис Флорес, акционер из Калифорнии.

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон прокомментировал:

"Уоррен Баффет олицетворяет все хорошее в американском капитализме и самой Америке - инвестирование в рост нашей страны и ее бизнеса с честностью, оптимизмом и здравым смыслом".

Уоррен Баффет и бизнес

Уоррен Баффет - один из самых известных инвесторов в мире, председатель и многолетний генеральный директор корпорации Berkshire Hathaway. Родился 30 августа 1930 года в Омахе, штат Небраска.

Его называют "Оракулом из Омахи" за способность делать точные долгосрочные инвестиционные прогнозы. Свою карьеру он начал в молодости, активно покупая акции и управляя инвестиционным партнерством. В 1965 году он приобрел контроль над Berkshire Hathaway - тогда еще текстильной компанией - и превратил ее в диверсифицированный конгломерат, владеющий долями в Coca-Cola, Apple, American Express, Geico, BNSF Railway и многих других.

Баффетт известен своим скромным стилем жизни, филантропией и верностью принципам ценностного инвестирования, которые он унаследовал от Бенджамина Грэма.

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