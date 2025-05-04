Наверняка, сидя в ресторане, мы и не задумаемся, что та или иная рыба не может стоить тех денег. Но эксперт объяснила все нюансы.

В супермаркетах и ресторанах мы видим огромное количество видов рыбы. На часть из них установлены слишком высокие цены. Однако высокая цена не всегда означает высокое качество, изысканный вкус или ценную питательную ценность.

Многие из дорогих видов рыбы переоценены, потому что они находятся в дефиците, экспортируются по всему миру или требуют сложных процессов разведения и вылова, пишет TastingTable.

Чтобы разобраться, за какие виды рыбы не стоит переплачивать, издание взяло комментарий у Кристин Донован — соучредительницы Hooked Inc. в Торонто — уважаемого рынка морепродуктов, известного экспертностью в отрасли. Существуют виды рыбы, качество которых может варьироваться день ото дня, а некоторые часто неправильно готовятся на кухнях ресторанов.

Видео дня

Некоторые виды лосося

Лосось — один из самых популярных видов рыбы в мире, но не каждый стоит своей цены. Некоторые виды — особенно органический и дикий лосось — часто становятся дорогими из-за высокого спроса и ограниченного предложения.

Хотя лосось известен высоким содержанием омега-3 и пользой для здоровья, покупатели зачастую переплачивают за такие маркировки, как "органический" или "королевский лосось", не учитывая, что есть более доступные альтернативы.

Потребители чаще всего выбирают такие разновидности из-за их предполагаемой пользы для здоровья, хотя на деле другие виды лосося (и не только лосося) обладают такой же питательной ценностью без завышенной стоимости.

Рыба-меч

Рыба-меч часто считается деликатесом. Её плотная текстура делает её хорошей заменой стейку. Однако её высокая цена не всегда отражает качество продукта.

Главная проблема — её часто пережаривают, и во многих рецептах специально предупреждают о риске пересушивания. В итоге получается сухая, жёсткая текстура, а не сочный, маслянистый вкус, на который рассчитывает покупатель.

Кроме того, рыба-меч содержит один из самых высоких уровней ртути среди съедобной рыбы, поэтому она точно не является здоровым выбором для регулярного потребления. Беременным и детям её обычно не рекомендуют. Это сомнительная покупка для многих семей.

Синепёрый тунец

Синепёрый тунец давно ассоциируется с роскошью, высокой кухней и аукционными торгами на миллионы долларов. Однако, несмотря на репутацию, его вкус не всегда оправдывает цену.

Да, у него плотная, маслянистая текстура, и когда он действительно свежий, это может быть восхитительно. Но Донован предупреждает: "Если он был заморожен, это почти всегда не стоит этих денег. Иногда вкус даже ухудшается".

Добавьте к этому экологические проблемы — тунец находится под угрозой исчезновения из-за переловов, особенно в Атлантике.

Чилийский морской окунь

На самом деле это не окунь вовсе, а рыба, называемая патагонским клыкачом (Dissostichus eleginoides). Название "чилийский морской окунь" придумали маркетологи в 1970-х, чтобы сделать его более привлекательным для западных потребителей. Хитрый маркетинг сработал: рыба стала популярна в меню ресторанов.

По словам Донован: "Она вкусная, но ничем не выделяется. Есть другие, более дешёвые белые рыбы с тем же профилем". Проблема не только в завышенной цене, но и в том, что эта рыба часто бывает заморожена.

Палтус

Палтус — крупная плоская рыба с плотным, белым мясом. Часто используется в изысканных блюдах. Но Донован считает, что он нередко оказывается разочарованием: "Он может быть потрясающим. Но чаще всего он пересушен".

Палтус легко пережарить, и в этом случае он становится сухим и волокнистым, теряя весь свой шарм. Его текстура капризна, и если рыба не была идеально обработана и приготовлена, вкус будет никаким.

Более того, это одна из самых дорогих белых рыб, и она часто продаётся в виде размороженных филе — далеко не лучший вариант.

Тилапия

Тилапия известна как доступная и распространённая рыба, и её включение в этот список может показаться неожиданным. Однако её недостатки делают её плохим выбором даже с учётом низкой цены.

"Она довольно простая. Почти не даёт пользы для здоровья, плохо выращивается — я знаю только несколько ферм, где её разводят прилично. Содержит не так много белка по сравнению с другими видами рыбы. Для меня не стоит своих денег", — говорит Донован.

Хотя у тилапии мягкий вкус и она легко готовится, она не обладает высокой питательной ценностью. В отличие от жирной рыбы вроде лосося или сардин, тилапия содержит мало омега-3, но при этом богата омега-6, избыток которых может вызывать воспаления. Методы разведения тилапии тоже вызывают опасения: часто её выращивают в перенаселённых условиях, что влияет на качество и может привести к загрязнению вредными веществами. Иногда в фермерской тилапии находят антибиотики и примеси из загрязнённой воды.

Черная треска

Черная треска (или саблефиш), как правило, продается по высокой цене. Однако эта цена не всегда отражает его реальную ценность.

Непостоянство текстуры черного трескообразного делает его покупку своего рода лотереей. Хрупкие филе легко разваливаются в зависимости от внешней среды, особенно при неправильной обработке.

Эти непредсказуемые проблемы с текстурой, наряду с высокой ценой, делают черную треску сомнительным выбором для потребителей. Донован предлагает несколько достойных альтернатив — серебристый окунь, белый окунь, озерная рыба — всё это недорого и очень вкусно.

Красный луциан

Красный луциан часто фигурирует в меню ресторанов и позиционируется как здоровая и вкусная рыба. Однако, несмотря на свой статус премиальной, он может разочаровать как по вкусу, так и по впечатлениям.

Донован замечает: "Многие покупают красного луциана, королевского или органического лосося просто потому, что эти названия звучат "полезно" и привычно. Я считаю, что людям стоит есть гораздо больше моллюсков — устриц, мидий, раков. Они вкусные и универсальные".

Хотя у красного луциана мягкий, слегка сладковатый вкус, он легко теряется на фоне более ярко выраженных видов рыбы, оставляя после себя лишь недоумение. Более того, иногда луциан выращивается в сомнительных условиях, что негативно сказывается на его качестве.

Дуврская камбала

Дуврская камбала известна как изысканный и благородный морепродукт, часто появляющийся в меню элитных ресторанов. Её текстура и вкус делают её отличным выбором для тех, кто предпочитает лёгкую и деликатную рыбу.

Тем не менее, несмотря на её репутацию, дуврская камбала нередко оказывается переоценённой. Многие ошибочно полагают, что чем дороже рыба, тем лучше её вкус. Но если рыба мягкая или нейтральная на вкус, высокая цена не гарантирует лучшего блюда.

Еще один минус — её легко пережарить.

Оранжевый окунь

Оранжевый окунь получил "второе дыхание" в 1970-х годах, став популярным выбором благодаря своей слоистой текстуре и странной привлекательности после грамотного PR (раньше его называли "слизеголов"). Однако его высокая цена не всегда оправдана.

Главная проблема — это неустойчивые методы добычи после того, как он получил статус исчезающего вида в 70-х. Этот глубоководный вид растёт медленно и поздно начинает размножаться, поэтому его популяция крайне уязвима к перелову.

Хотя по вкусу и текстуре оранжевый окунь может показаться достойным дорогой покупки, проблемы с переловом и историей исчезновения делают его сомнительным выбором для тех, кто заботится об экологии.

Другие интересные новости о продуктах питания

Ранее УНИАН сообщал, что полезно есть при высоком холестерине, а чего категорически нельзя. Консультант интервенционного кардиолога Али Хаванди считает, что нужно понять, почему уровень холестерина вообще повышается.

Кроме того, мы рассказывали, можно ли есть пророщенный картофель. По словам Эндрю Столбаха, доктора медицины, токсиколога и врача неотложной помощи, гликоалкалоиды в проросшем картофеле могут вызывать некоторые довольно неприятные симптомы.

Вас также могут заинтересовать новости: