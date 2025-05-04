Завод специализируется на производстве радиолокационного оборудования.

Дроны атаковали завод "Стрела" в Суземке, Брянской области, который производит электротехнические компоненты для российской оборонки.

Как сообщают в соцсетях, в результате первого поражения были повреждены производственные цеха, склад готовой продукции и административное здание. В соцсетях публикуют густой столб дыма над заводом.

При этом сообщается, что предварительно, попадание было не одно.

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Завод "Стрела" расположен примерно в 10 км от границы с Украиной. Он специализируется на производстве радиолокационного оборудования, трансформаторов, дросселей, катушек, фильтров и другой электроники. Завод сотрудничает с российской государственной корпорацией "Ростех" и выполняет заказы предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, в частности НИИ "Феррит-Домен" и КБ "Глобус".

В то же время, учитывая близость к украинской границе и характер продукции, завод мог использоваться не только для производства, но и для других военных целей.

Это уже второй удар по заводу за последние полгода. Ранее он был атакован Вооруженными Силами Украины 30 ноября 2024 года.

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