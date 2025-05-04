Президент подчеркнул, что Украина готова к реальному прекращению огня, а не так называемому перемирию, которого не придерживается враг.

Президент Владимир Зеленский обвинил Россию в цинизме, напомнив о том, что Москва просит о перемирии на 9 мая, но ежедневно беспощадно атакует мирные города Украины.

Как отметил президент в Telegram, ночью россияне атаковали Киев, Черкассы, Харьковскую, Николаевскую, Киевскую области. Всего за ночь оккупанты запустили по мирным городам 165 БпЛА. Все утро продолжаются удары КАБами по Донецкой и Сумской области.

"Россияне просят тишину на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине. Это цинизм высочайшего уровня... Нужно реальное прекращение огня. Украина готова к тишине с любого дня, но минимум на месяц, чтобы положить конец войне. Если тишина, то ежедневно, если прекращение огня, то не на их праздники, а на каждый день", - заявил Зеленский.

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Президент также поблагодарил партнеров, которые продолжают помогать Украине и давить на Россию.

Перемирие на 9 мая - что известно

Как сообщал УНИАН, Путин объявил "перемирие" по случаю 80-летия победы в "Великой отечественной войне". В частности, по решению Путина, с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие. Москва угрожает Украине, что в случае отказа присоединиться к перемирию, даст "эффективный ответ".

Украинский президент Владимир Зеленский предложение отверг. Он подчеркнул, что "не хочет играть с предложенными Путиным короткими перемириями". Президент также добавил, что Украина "не может гарантировать безопасность мировых лидеров в Москве 9 мая".

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