Накануне традиционного "победобесия", которое ежегодно проходит в России к годовщине окончания Второй мировой войны, Кремль объявил о "трехдневном перемирии" в Украине. Однако Украина отвергла это манипулятивное предложение, напомнив, что основу реальной дипломатии может дать только немедленное и надежное прекращение огня минимум на тридцать дней. Ведь путинское предложение действительно имеет один смысл и пользу только для одной стороны, а именно - российской.

Россия фактически построила вокруг Второй мировой войны псевдорелигиозный некрофильский культ.

Поэтому, по замыслу российской диктаторской верхушки, 9 мая должно состояться, скажем так, священное действо, ритуал - парад на Красной площади. И для россиян чрезвычайно важно, чтобы ни в коем случае в этом параде не "приняли участие" украинские дроны. Ведь они могут перед Кремлем и приземлиться.

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Россияне очень хорошо знают, что их противовоздушная оборона не способна гарантировать им безопасность даже в столице. Они уже видели это на примере некоторых московских и подмосковных заводов. Но даже если бы можно было полагаться на российское ПВО, сам факт сигнала противовоздушной тревоги посреди парада и необходимости прятать куда-то в бомбоубежище и самого Владимира Путина, и всех его иностранных гостей, стал бы очень неприятным для РФ.

Кроме того, удар по параду очень сильно деморализовал бы самих россиян. Ситуация в Российской Федерации сейчас совсем не такая, как два года назад, даже как год назад. Если тогда у них было довольно много желающих в очередях в военкоматы для записи на контракт, то сейчас с мобилизацией проблемы. И начались они не сегодня. В прошлом году россиянам пришлось в десять раз поднять выплаты участникам так называемой СВО. Однако это не только не привело к десятикратному увеличению набора, а даже не смогло удержать падение количества желающих поехать на войну в Украину. Сейчас в России набирают даже меньше, чем надо для покрытия потерь.

Гипотетический удар по параду еще больше уменьшил бы энтузиазм идти воевать. Кремлю пришлось бы проводить принудительную мобилизацию, как они делали это осенью 2022 года. Но сейчас - 2025-й, многое, что изменилось. И фактически единственная надежда Путина для пополнения "живой силы" - товарищ Ким Чен Ын

То есть, для россиян очень важно, чтобы мы не сорвали этот парад. Поэтому они, по их мнению, нашли действительно "замечательное решение" проблемы - объявить три дня перемирия.

Фактически, это попытка поймать нас на том, что якобы Россия хочет мира, а Украина - нет.

И, пользуясь сложной для нас ситуацией (учитывая то, что наш бывший главный союзник, а сейчас уже едва ли не главный союзник РФ - США - месяцами пытались изобразить, будто Россия уже хочет мира, а мы нет) Путин пытался гарантировать себе этими тремя заявленными днями проведения парада.

На ситуацию на фронте это никак не влияет ни для нас, ни для них. "Перемирие" на три дня - это ни о чем. Это нужно только самому Путину. Но. Важно понимать, что если Россия действительно не только объявляет его, а реально сутки не будет стрелять, то нам, вероятно, тоже придется не наносить удары.

Евгений Дикий, военный аналитик, ветеран АТО