Этот город предложит даже самым требовательным туристам отличную кухню, роскошные види, чистейшее море и все это без толп туристов на пляжах и улицах.

В то время как Дубровник и Сплит олицетворяют хорватский отдых, опытные путешественники все чаще обращают внимание на менее посещаемые альтернативы вдоль побережья Адриатического моря.

Шибеник, очаровательный прибрежный город с богатой историей, предлагает туристам более спокойный, подлинный хорватский отдых вдали от толп, пишет Lonely Planet.

Почему стоит посетить Шибеник

У великолепного Шибеника такая же богатая история, как и у Дубровника, а старый город более спокойный. Расположенный в морском заливе между Задаром и Сплитом, этот крошечный город имеет сходство с Дубровником. Оба были морскими торговыми центрами в Средние века. Оба были завоеваны Венецианской республикой, и поэтому в них есть множество великолепной архитектуры в венецианском стиле.

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В Шибенике проживает 34 тыс. местных жителей, и в нем нет толп туристов, поэтому здесь все еще сохраняется обыденность повседневной жизни, с более легкой атмосферой.

От Ривы, набережной Шибеника, лестница поднимается к собору Святого Иакова - объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот шедевр, построен между 1431 и 1536 годами из белого камня, добытого на островах Брач ​​и Корчула. Что делает этот собор особенно захватывающим, так это монтаж архитектурных стилей, с элементами готики и ренессанса, наложенными друг на друга, и фриз из 71 резной головы, который выстилает внешние стены — карикатуры на местных жителей 15-го века в разных выражениях от веселых до пугающих.

Компактный центр вмещает 22 элегантные церкви, а церковь и монастырь Святого Лаврентия. Узкие переулки и проходы города ведут вверх к крепости Святого Михаила, которая впервые была зарегистрирована как церковь в 1066 году и была разрушена и перестроена много раз на протяжении веков.

Окрестности Шибеника предлагают некоторые из самых великолепных природных достопримечательностей Хорватии. Национальный парк Крка с его водопадами и остатками исторической гидроэлектростанции находится всего в нескольких минутах езды. Вы также найдете лиманы, в которых можно поплавать, и галечные пляжи, включая пляж Бань с видом на старый город, пляж Резалиште в 10 минутах езды на восток и Оливковый пляж в 15 минутах езды на машине.

Изящный остров Зларин - местный секрет Шибеника. Для туристов есть четыре парома Jadrolinija в день, которые отправляются от причала Шибеника и высаживаются в марине Зларина, дорога занимает всего 25 минут.

Лодки также доставят вас на острова Корнати, прекрасный архипелаг и еще один из национальных парков Хорватии.

Гастрономическая сторона Шибеника — еще одна веская причина посетить его. Город может похвастаться несколькими выдающимися ресторанами. Pelegrini предлагает меню с современными интерпретациями традиционных блюд.

Для более непринужденного ужина в Peperoncino Kitchen & Bar подают креативные блюда, такие как ньокки с тунцом и сэндвичи с сырным стейком на очаровательной террасе. А любители пиццы не должны пропустить Koka Pizza, замечательный семейный ресторан, который часто называют лучшим в Хорватии.

Шибеник занимает впечатляющее место в технологической истории. Одна из первых в мире гидроэлектростанций была построена на реке Крка в 1895 году, вторая в своем роде после Николы Теслы на Ниагарском водопаде. Местный инженер, изобретатель и будущий мэр Анте Шупак работал со своим сыном, чтобы построить это новаторское сооружение, сделав Шибеник третьим городом в мире с системой уличного освещения переменного тока и первым с полной системой производства, распределения и передачи.

Для удачного размещения недалеко от старого города выберите отель Bellevue, где стоит доплатить за номер с видом на море. Heritage Hotel Life Palace в отреставрированном дворце эпохи Возрождения прямо в центре старого города. Для любителей роскоши Armerun Heritage Hotel & Residences — бутик-отель Шибеника, спрятанный в северной части Ривы.

Шибеник находится в самом сердце побережья Далмации, поэтому путешествовать между ним и другими достопримечательностями Хорватии легко. Шибеник находится в 50 минутах езды от аэропорта Задара и в 55 минутах езды от аэропорта Сплита, оба из которых имеют регулярное сообщение с Загребом, а также с европейскими транспортными узлами.

Национальный автобусный оператор Хорватии Arriva Croatia осуществляет прямые рейсы между Загребом и главным автовокзалом Шибеника. Поездка занимает около трех часов и стоит около 24 евро в одну сторону. Оказавшись в городе, вам не понадобится транспорт, так как автовокзал находится всего в нескольких минутах ходьбы от центра, хотя будьте готовы к лестницам: в старом городе Шибеника много крутых подъемов, которые приложения с картами могут не полностью отображать.

Автобусы Arriva Croatia и FlixBus соединяют Шибеник с Дубровником. Дорога будет занимать четыре с половиной часа. Бронируйте билеты заранее в летние месяцы, так как маршрут очень популярен у туристов. Стоимость проезда в одну сторону - от 27 до 30 евро в зависимости от сезона.

До Сплита можно доехать за час на автобусе или машине. Поездка стоит около 12 евро и ходит часто в течение дня.

Ранее УНИАН.Туризм сообщал, что названо новое направление для роскошного городского отдыха. Этот город среди пустыни способен обеспечить настолько разнообразный отдых, что даже самые привередливые туристы остануться довольны.

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