Актриса отметила, что она идет на поправку.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, у которой были хронические головные боли, рассказала, удалось ли ей вылечиться. Звезда картин "Женский доктор", "Ничто не случается дважды", "Хороший парень" призналась, что впервые за много лет она может жить без лекарств.

В интервью для OBOZ.UA знаменитость сообщила радостную новость. Она призналась, что ее болезнь наконец-то отступила. Артистка более трех лет не снималась в кино из-за постоянных проблем со здоровьем. Головные боли мешали ей играть роли. Однако сейчас она готова вернуться на съемочную площадку и снова заниматься любимым делом. Более того, женщина уже сообщила знакомым из киносферы, что они могут приглашать ее на пробы и съемки.

"У меня очень положительная динамика. Я поборола головные боли, не так давно совсем перестала принимать лекарства. Но остаются вопросы неприятных ощущений в голове, потому что у меня был большой опыт приема медикаментов - антидепрессантов, противотревожных препаратов, поэтому организму надо прийти в себя. Пока избегаю работы на съемочной площадке. Однако озвучила недавно дружественным продакшенам, что готова выходить на площадку, но не на главные роли. Уже чувствую в себе силы пробовать, очень соскучилась по профессии", - рассказала Тышкевич.

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Впервые о своей болезни кинозвезда рассказала еще в 2022 году. На тот момент она страдала от головной боли уже не один год подряд. Долгое время актриса скрывала это от коллег, но говорит, что из-за болезни не могла нормально выполнять свою работу во время съемок.

"У меня происходили очень непростые истории из-за того, что очень сильно болело. Но до полномасштабного вторжения ситуация была контролируемой - мне помогали медикаменты. Другое дело, что когда мне было нужно играть роль, сознательно сходила с медикаментов, потому что нужно было привести себя в форму, похудеть. Головные боли возвращались, но уговаривала себя, что надо потерпеть, пожить в этом аду какие-то месяцы, чтобы отработать проект. Предупреждала коллег, что могут быть какие-то эмоциональные срывы, тогда должна принять успокоительное и отдохнуть. И на это шли, слава Богу", - добавила Екатерина.

Однажды у нее была неконтролируемая ситуация из-за отказа от лекарств. Летом во время съемок у нее случился нервный срыв. В тот момент из-за Тышкевич даже прекратили съемки, а помочь ей смогли только сильные антидепрессанты.

"Как-то снималась летом в телекартине, сильная жара, и у меня начался нервный срыв. Остановили съемку, уложили меня в актерской, привезли лекарства. Подобная история произошла в Турции, где снимали продолжение "Ничто не случается дважды". Однако там все было сложнее, потому что успокоительное не подействовало. И нам чудом удалось отыскать эффективные антидепрессанты, которые мне помогают. Поэтому, знаете, когда мне сейчас пишут в соцсетях: "Ой, а вы точно болели? Активно же снимались", мне становится горько, потому что работала, но многое приходилось скрывать", - сказала артистка.

Напомним, ранее Екатерина Тышкевич намекнула на домогательства со стороны преподавателя. Речь идет о преподавателе Киевского университета имени Карпенко-Карого Юрия Высоцкого. По ее словам, именно этот мужчина проявлял к ней неуместное поведение.

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