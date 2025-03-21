Это стало результатом договоренностей новой правительственной коалиции, которая сейчас формируется в Германии.

Германия выделяет дополнительные 3 миллиарда евро на поддержку украинской обороны в текущем году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Соответствующее решение принял Комитет по вопросам бюджета Бундестага, каденция которого как раз подходит к концу. Эти 3 миллиарда евро идут дополнительно к ранее уже запланированной помощи. Кроме того, на 2026-2029 годы были выделены дополнительные ассигнования на общую сумму в 8,25 миллиарда евро.

Как отмечает Focus, дополнительный пакет поддержки для Украины обсуждался в немецком парламенте месяцами, но "светофорная коалиция" не смогла договориться о финансировании до момента своего окончательного распада осенью прошлого года. Реализация этого пакета стала частью соглашения между блоком ХДС/ХСС, СДПГ и Зелеными в рамках договоренностей о новой правительственной коалиции, формируемой по итогам февральских выборов.

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Военная помощь Украине от Германии: последние новости

Как писал УНИАН, на днях Германия сообщила о передаче Украине нового пакета военной помощи. В него в частности вошла колесная пехотная бронетехника, самоходные зенитные установки и боеприпасы для них, ракеты к системам IRIS-T SLM, боеприпасы к танкам "Леопард", БМП "Мардер", а также артиллерийские боеприпасы различных калибров.

Также мы рассказывали, что вскоре Украина наконец-то может получить немецкие крылатые ракеты "Таурус", передачу которых канцлер Шольц постоянно блокировал. Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, очевидно, станет следующим канцлером, неоднократно озвучивал необходимость предоставить украинцам эти ракеты.

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