Коммунальные службы продолжают устранять последствия ночной атаки на город. Повреждения получили дома, ТРЦ и автомобили.

В ночь на воскресенье, 4 мая, российская армия атаковала Киев ударными дронами. В результате атаки пострадала Оболонь. Повреждены машины и ТРЦ, горела многоэтажка.

По данным столичных властей, "шахеды" повредили ТРЦ Dream Town. В соседних домах выбиты окна. Украинские СМИ публикуют фото и видео с места "прилетов" вражеских дронов.

Также на кадрах видно несколько ворон, поврежденный "Экомаркет" и последствия пожара на кровле многоэтажки после падения обломков дронов.

Коммунальщики с самого утра убирают последствия "налета" дронов.

Зато совладелец ТРЦ, киевский бизнесмен Гарик Корогодский сообщил, что Dream Berry не будет работать сегодня и завтра, пока продолжаются работы по устранению последствий атаки.

"Но Желтый Дрим работает в штатном, приходите", - добавил он.

Жительница Оболонского района рассказала "Главкому" детали ночной атаки "шахедов". Женщина говорит, что успела с семьей выбежать в коридор, когда окна уже вылетали от второго удара. На улице пылали автомобили, повреждены квартиры, осколки стекла падали с высоты.

Машина женщины, припаркованная возле жилого дома из-за нехватки мест вблизи Dream Town, получила критические повреждения. Авто ремонту не подлежит.

"Повреждений много. Из окон падало стекло, машины горели, люди были в ужасе. Это ужасно... Слава богу, что живы", - сказала женщина.

Ночная атака на Киев

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 мая российские оккупанты в очередной раз терроризируют Украину дронами. Под ударом находился, в частности Киев.

В нескольких районах зафиксировано падение обломков: в Святошинском, Шевченковском и Оболонском.

Глава Оболонской РГА города Киева Кирилл Фесик заявил, что, по предварительным данным, повреждены около 5 жилых домов. Объекты обследуют специальные комиссии.

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