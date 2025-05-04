В Киеве пострадали 11 человек, среди них двое детей.

Ночью вражеские БпЛА массированно атаковали Украину, есть пострадавшие, среди них дети. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Так, по данным спасателей, в результате атаки беспилотниками в Киеве возникли разрушения и возгорания в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском. Всего в результате атаки беспилотниками пострадали 11 человек, из которых 2 детей.

Ранее глава КГВА Тимур Ткаченко уточнял, что в Оболонском районе Киева в результате российской атаки пострадали двое детей в возрасте 14 и 17 лет

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В Оболонском районе возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю, частично разрушено перекрытие. Также по другому адресу загорелось 7 автомобилей возле жилого дома.

В Святошинском районе пожар возник в трех одноэтажных частных жилых домах. В Шевченковском - повреждена электроопора и дорожное полотно под железнодорожным мостом.

Сейчас все пожары ликвидированы, спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки, отметили в ГСЧС.

Кроме того, в результате обстрела Черкасс зафиксировано 5 пожаров по разным адресам в городе, пострадал один человек. Значительное повреждение получили две квартиры на первом и втором этажах 4-х этажного общежития.

Также начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что по меньшей мере восемь вражеских КАБов атаковали прифронтовой Орехов.

В результате ударов разрушены жилые дома, предварительно, ранены два человека.

Российские атаки

Вечером 2 мая, Россия атаковала Харьков, применив ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями. Отмечается, что россияне использовали не менее 15 БпЛА, предварительно - типа "Герань-2". В результате атаки известно о более 50 пострадавших, среди которых - две девочки 11 и 16 лет. Люди получили травмы различной степени тяжести и острый шок.

Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, учебные заведения, автомобили, предприятия, магазины.

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