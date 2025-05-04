Оптовые пункты обмена проработают со спредом в пределах 15-20 копеек, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 4 мая, в большинстве обменников финкомпаний и открытых в выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,10 до 41,45 грн/долл., продажа - от 41,50 до 41,80 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 47,00 до 47,30 грн/евро, продажа - от 47,50 до 47,80 грн/евро.

"В условиях продолжения как тотальной геополитической неопределенности во всем мире, так и сохранения фактора войны в Украине владельцам обменников нет смысла уменьшать спрэд между покупкой и продажей доллара в пределах средних уровней 20-25 копеек, а за евро - в пределах 20-30 копеек", - отметил эксперт.

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Аналитик добавил, что оптовые пункты обмена валют (от 1000 долларов или евро) 4 мая проработают со спредом и по доллару, и за евро в пределах 15-20 копеек.

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН спрогнозировал, что в период с 5 по 11 мая на валютном рынке будет сохраняться относительное спокойствие, коридор официального курса будет находиться на привычных показателях - 41,2-41,6 грн/долл.

По его мнению, спрос на валюту может снизиться из-за наступления сезона осуществления налоговых платежей:

"Как и раньше, текущие колебания будут минимальными, хотя периоды роста будут сменяться периодами снижения курсов и наоборот. А разница между безналичным и наличным курсами будет почти незаметной. Курс доллара, как базовой иностранной валюты для Украины, будет оставаться на прогнозируемых показателях".

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