Справиться с этой задачей смогут далеко не все.

Решение оптических иллюзий имеет довольно много плюсов. Знали ли вы, что такие задачи бросают вызов мозгу, развивая умственную ловкость и гибкость.

Визуальные головоломки развивают аналитическое мышление и умение решать проблемы, а также способствуют улучшению памяти. К тому же, решение таких задачек требует концентрации, что способствует улучшению внимательности к деталям. УНИАН подготовил для вас новую интересную головоломку, которая проверит вашу внимательность.

Ниже вы увидите фотографию водоема, покрытого кувшинками. Она была сделана в 2020 году в Херсонской области. Где-то на этом изображении мы спрятали утенка. И ваша задача – отыскать его.

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Но все не так просто. У вас будет очень мало времени на ответ. На поиск утенка отведено всего 6 секунд, поэтому справиться смогут только самые внимательные.

Вы принимаете этот вызов? Время пошло!

Тик-так. Ваши 6 секунд на поиск утенка среди кувшинок подошли к концу. Вам удалось найти птицу? Если вы справились, можете гордиться собой. Вы действительно очень внимательный человек, и это, наверное, не раз помогало вам в жизни.

Если вы не уложились в отведенное время, мы подскажем вам правильный ответ:

Другие головоломки от УНИАН

Если вам понравилась эта головоломка, у нас есть для вас нечто похожее. Попробуйте найти собаку, которую мы спрятали на картинке. Сделать это нужно за 9 секунд. И справиться смогут только самые внимательные люди.

Или же можете проверить себя в задании, где нужно отыскать уникальную машину среди десятков других. Сможете ли вы это сделать за всего лишь 9 секунд?

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