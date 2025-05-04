Епископы штата Нью-Йорк призвали Трампа не издеваться над верой.

Президент США Дональд Трамп подвергся резкой критике со стороны католических епископов после публикации созданного искусственным интеллектом фотографии себя в образе Папы Римского, которая была опубликована в официальном аккаунте Белого дома в Х.

Как пишет BBC, католическая конференция штата Нью-Йорк, представляющая епископов в Нью-Йорке, обвинила Трампа в насмешке над верой.

"В этом изображении нет ничего умного или смешного, господин президент. Мы только что похоронили нашего любимого Папу Франциска, и кардиналы собираются вступить в торжественный конклав, чтобы выбрать нового преемника Святого Петра. Не издевайтесь над нами", — написала группа.

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Кроме того, бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци также раскритиковал пост Трампа.

"Это изображение оскорбляет верующих, оскорбляет институты и показывает, что лидер правого мира любит дурачиться", — написал Ренци в X.

Также с критикой действий Трампа выступил Епископ Соединенной епархии Спрингфилда в штате Иллинойс Томас Джон Папроцкий.

"Это наносит глубокое оскорбление католикам, особенно в этот священный период, когда мы еще оплакиваем смерть Папы Франциска... Он должен извиниться", - написал епископ.

В то же время Белый дом отверг любые предположения о том, что Трамп высмеивает папство.

"Президент Трамп прилетел в Италию, чтобы выразить свое почтение Папе Франциску и присутствовать на его похоронах, и он был ярым защитником католиков и религиозной свободы", — заявила пресс-секретарь Каролин Ливитт.

Трамп и Папа Римский

Ранее президент США в шутку предположил, что хотел бы стать Папой Римским. Сразу же после этого он предложил другой вариант - архиепископа из Нью-Йорка Тимоти Долана.

Также Трампа обвинили в том, что он нарушил дресс-код на похоронах Папы. Правила требовали, чтобы мужчины были одеты в черный костюм, черный галстук и белую рубашку. Обувь, носки, пальто и зонты также должны были быть черными. Между тем Трамп надел синий костюм.

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