Проблемы Польши в производстве возникают, несмотря на то, что страна лидирует в НАТО по военным расходам.

Польша изо всех сил взялась наращивать выпуск собственного оружия на фоне смены внешнеполитического курса США и войны РФ против Украины.

Как пишет издание Financial Times, завод в Невядуве вносит свой вклад в усилия Польши по отражению российской агрессии, увеличивая выпуск оружия, снижая зависимость от США и помогая НАТО и ЕС поддерживать Украину.

"Его территория площадью 80 га усеяна заброшенными испытательными полигонами и зданиями, которые когда-то использовались для производства советского оружия, включая ракеты С-5", - поведало издание.

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Руководители завода в Невядуве, а также других, более мелких производителей жалуются, что их с рынка вытесняет Польская группа по вооружениям (PGZ) - государственный конгломерат, который с трудом удовлетворяет даже некоторые основные потребности вооруженных сил - не только в боеприпасах, но и в предметах первой необходимости, таких как ботинки и каски.

"Не в моем характере говорить, что все до меня были неправы, но в этом случае они действительно потерпели неудачу - они не развили польскую военную промышленность", - говорил об этой ситуации министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Проблемы Польши в производстве возникают, несмотря на то, что страна лидирует в НАТО по военным расходам, выделив 4,7% ВВП в этом году на оборону.

В свою очередь замминистра обороны Цезарий Томчик призвал, чтобы 50% бюджета на военную технику шли польским производителям. Но достижение этой цели потребует открытия военных закупок, сказал Рафал Бжоска, предприниматель-миллиардер, который консультирует Туска по вопросам дерегулирования. "В Польше ничего не производилось частным бизнесом, а в США F-35 и все остальное производят частные компании, а не государство", - акцентировал Бжоска.

При этом правительство Туска не смотря ни на что продолжает закупать оружие у США. За последний месяц Польша заключила сделку на $2 млрд по усилению своих систем ПВО Patriot, а также закупку ракет класса "воздух-воздух" еще на $1,3 млрд.

"Наши политики могут выступать с публичными речами о том, чтобы сделать все более польским, но когда им затем позвонят из Вашингтона, они подпишут контракт с США. Мы любим американцев и их армию, я действительно думаю, что мы останемся полностью зависимыми от них", - констатировал польский оружейник Ярослав Крук.

Как вооружается Польша

Франция и Польша подпишут оборонный договор. Такой пакт будет подписан 9 мая, и охватит оборонные и экономические вопросы. Такое решение является последним шагом стран к углублению военного сотрудничества на фоне российской агрессии.

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