Этот дрон имеет дальнюю дистанцию полета, высокую скорость и боевую часть около 100 кг.

Применение российскими оккупантами ударного реактивного беспилотника "Бандероль" в последнее время фиксируется часто, но не имеет столь массового характера, как управляемые авиационные бомбы. Об этом в своем Telegram-канале написал специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Он отметил, что новый ударный реактивный российский БПЛА "Бандероль" снова атаковал Украину почти на 200 км вглубь территории.

"Мы давно знаем, с чем имеем дело. Но я не имею права разглашать информацию об этом БПЛА раньше официальных источников. Все, что могу сказать: это реактивный БПЛА с дальней дистанцией полета, высокой скоростью и боевой частью около 100 кг", - написал "Флеш".

Видео дня

Бескрестнов добавил, что применение этого беспилотника "фиксируется часто в последнее время, но не имеет столь массового характера, как КАБы".

Новый российский БПЛА "Бандероль" - что известно

Как сообщалось, ранее в Forbes в отношении "Бандероли" отметили, что характеристики этого дрона позволяют ему обходить украинскую противовоздушную оборону и поражать цели в глубине страны.

Иван Ступак, бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт отметил, что дроны "Бандероль" больше похожи на ракету. Он пояснил, что реактивный двигатель - это скорость 300-400 километров в час. Поэтому украинским мобильным огневым группам почти невозможно их сбить.

Так, подчеркнул Ступак, для перехвата подобных целей Украине нужны более современные системы, дроны-перехватчики.

Вас также могут заинтересовать новости: