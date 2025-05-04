Узнайте, какие праздники сегодня наступают в мире и у украинцев.

Сегодняшний день имеет немало интересных обычаев и примет, особенно для украинцев. Мы детально рассказали, какой праздник 4 мая отмечают в Украине и в мире, что запрещено делать и кто из известных людей родился в эту дату.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти святых жен-мироносиц и мученицы Пелагии. По старому стилю верующие чтят епископа Прокла и священномученика Януария.

Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник

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Какой сегодня праздник в Украине

Официального праздника сегодня в Украине нет.

Среди выдающихся украинцев родились в этот день оперная певица Мария Донец-Тессейр, скульптор Иосиф Прокопов, спортсмен-фристайлист Александр Абраменко, певица Настя Каменских.

Какой сегодня праздник в мире

По инициативе ООН отмечается 4 мая праздник Международный день пожарных. Во всем мире чествуют труд людей, которые тушат пожары и спасают тысячи людских жизней.

Другие известные сегодня праздники мира - День щедрости, День борьбы с буллингом, День невысоких людей, День "Звездных войн", День бесплатных комиксов, День семейного равенства.

Среди выдающихся мировых деятелей родились 4 мая изобретатель фортепиано Бартоломено Кристофори, художник Франсуа Жерар, зоолог Томас Генри Гексли, актриса Одри Хепберн, музыкант Майк Дернт.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Жены-мироносицы. В этот день по давним приметам женщины отдыхают, а мужчины берут на себя обязанности по дому. Подруги собираются на посиделки, обсуждают сплетни и вместе готовят блины.

По давним верованиям, сегодня для счастья нужно безвозмездно помочь нуждающимся. Сделанное добро вернется в двойном размере.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Зная, какой сегодня праздник наступает в народе, несложно догадаться о его запретах. 4 мая нельзя обижать и кричать на женщин, а также женскому полу заниматься тяжелым физическим трудом. Также под строгим запретом зависть и месть.

Об этом дне есть такие давние погодные приметы:

зацвела черемуха - к жаре;

если отцвела сирень, то лето будет ранним;

идет дождь - ещё неделю будет пасмурно;

если появилось много майских жуков, то будет засуха.

Погода 4 мая отметится дождями и грозами в западных и некоторых центральных областях Украины, однако температура повысится. В восточных регионах будет солнечно.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины отмечают Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян, Мария, Пелагея.

По старому стилю в праздник 4 мая поздравляют обладателей имен Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Теодор, Федор, Яков, Ян.

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