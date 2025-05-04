Мы искусственно изменили ход эволюции собак и кошек только потому, что та же эволюция изрядно поиграла с нашей собственной психикой.

Декоративные породы кошек и собак с неестественной плоской мордой были выведены людьми из-за того, что эволюция заставила нас полюбить детские лица. Поэтому пикинесы и персидские коты были созданы такими только потому, что чертами морды они немного напоминают людям маленьких детей. Об этом пишет научный вестник Earth.com.

Если взглянуть на пекинеса и персидского кота, они выглядят удивительно похожими. И это несмотря на то, что волки и кошачьи эволюционно разошлись еще 50 миллионов лет назад, и сегодня вы ни за что не спутаете волка с диким котом. Так что сходство декоративных пород кошек и собак - это исключительно заслуга искусственного отбора, проведенного человеком.

Недавнее исследование ученых из Корнельского университета и Вашингтонского университета в Сент-Луисе показывает, насколько мощными могут быть человеческие предпочтения. Исследование, опубликованное в журнале PNAS, раскрывает впечатляющий пример результативности тех усилий, цель которых не была осознана самим людьми.

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Исследователи обнаружили, что некоторые породы кошек и собак - персидские, мопсы, пекинесы, гималайские - имеют почти идентичные формы черепа. Плоские морды, короткие морды и задранные вверх морды были настолько похожими, что их 3D-модели почти идентичны. Еще более удивительно то, что эти домашние животные больше похожи друг на друга, чем на своих диких предков.

Это сходство не произошло случайно, говорят ученые. Современные стандарты упомянутых пород подчеркивают такие черты, как большие глаза, маленькие носы и круглые морды - это черты, которые на самом деле присущи человеческим младенцам.

Эта эстетика "детских лиц" глубоко нравится людям, возможно, пробуждая инстинкты заботы. И заводчики, сознательно или нет, усовершенствовали своих животных, чтобы они соответствовали этим идеалам.

Впрочем стоит признать, что такие значительные трасформации привели к появлению серьезных проблем со здоровьем у представителей плоскомордых пород. Эти собаки и кошки часто страдают от проблем с дыханием, неправильного прикуса и осложнений во время родов. Их выживание в дикой природе было бы практически невозможным.

Несмотря на свою привлекательность, породы с "детской" мордочкой биологически неудачны, и поэтому многие ветеринары и зоозащитники выступают за запрет разведения пород с экстремально неестественными формами черепа.

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Как писал УНИАН, домашние коты часто пытаются лакомиться едой, когда их владелец находится рядом. Ветеринар объяснила, почему для кошек бывает важным присутствие человека рядом во время потребления пищи.

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