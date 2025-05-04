В Китае представили колесного робота, которому не страшны грязь и завалы (видео)

Lynx M20 способен легко преодолевать сложные участки местности.

Китайская компания Deep Robotics представила колесного робота Lynx M20, который предназначен для промышленного использования в экстремальных условиях, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что Lynx M20 создан на основе предыдущих разработок компании. Этот робот будет использоваться для инспекции инфраструктуры, ликвидации последствий стихийных бедствий и научных исследований.

В издании поделились, что новый робот способен легко преодолевать сложные участки местности, включая каменистые тропы, грязные болота и завалы. Это возможно благодаря его продуманной конструкции, которая сочетает гибкость механических ног и скорость колес.

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В Deep Robotics рассказали, что Lynx M20 весит всего 33 килограмма. Благодаря этому его можно легко переносить. Также робот способен нести полезную нагрузку 15 килограммов и имеет максимальную нагрузку 50 килограммов.

В издании добавили, что Lynx M20 может подниматься по лестницам высотой до 25 см, преодолевать узкие пространства высотой 50 см и одноступенчатые препятствия высотой до 80 см.

Более того, радиус действия робота составляет 12 км. Он способен работать непрерывно до 2,5 часов. Предусмотрена и возможность быстрой замены батареи для сокращения времени простоя.

Представители Deep Robotics заявили, что робот приспособлен для работы в суровых полевых условиях, имеет класс защиты от пыли и воды IP66 и диапазон рабочих температур от -20°C до 55°C. Он оснащен двумя 96-линейными датчиками LiDAR и широкоугольными камерами.

"Начинкой" робота являются два восьмиядерных процессора промышленного класса. Они дополнены 16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

В DEEP Robotics утверждают, что благодаря высокой адаптивности и гибким конфигурациям Lynx M20 является надежным партнером для инспекции электроснабжения, реагирования на чрезвычайные ситуации, логистики и научных исследований.

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