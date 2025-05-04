Россияне продвинулись возле Лимана, Курахово и Великой Новоселки.

Российские войска продолжают наступать на фронте, и, имеют локальные успехи на пяти направлениях на востоке. В то же время Вооруженные силы Украины проводят контратаки на ряде участков фронта.

Как говорится в отчете Института изучения войны, враг активизировал штурмы на Купянском, Лиманском, Северском, Часовоярском, Торецком и Покровском направлениях.

"Российские войска недавно продвинулись в районе Лимана, Сиверска, Новопавловки, Курахово и Великой Новоселки", - отмечают аналитики.

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Сообщается, что 2 и 3 мая бои продолжались в Курской области, российские войска продолжают попытки вытеснить украинские силы из этого района.

В то же время российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись. В Харьковской области оккупанты атаковали возле Волчанска, однако также не достигли успехов, отмечают в ISW.

Также сообщается, что на Покровском направлении российские войска несут потери, теряя не менее 150 военных ежедневно, поскольку пытаются продвинуться в Днепропетровскую область до 9 мая. Также Россия недавно усилила свои подразделения на этом направлении либо за счет передислокации с Курского направления, либо за счет мобилизации.

В то же время на Покровском направлении ВСУ нанесли огневое поражение по складам боеприпасов противника, а также осуществляют контратаки, в частности в районе Богатыря и Свободного Поля.

На южных направлениях сохраняется высокая интенсивность боевых действий, особенно в районах Гуляйполя, Орехова и западной части Запорожской области. В то же время ВСУ продолжают уничтожать технику и средства ПВО противника, в частности был нанесен удар по зенитно-ракетному комплексу Бук-М3 на юге страны.

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Как считает военный эксперт сергей Жданов, оккупанты на июнь-июль готовят наступательную операцию с Лиманского направления и с Краматорского или Покровского направления - с целью охвата и дальнейшего захвата Славянско-Краматорской агломерации.

Между тем глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что россияне вряд ли смогут провести успешную оперативно-стратегического уровня операцию по наступлению в направлении Днепропетровской области. По его словам, пока оккупанты не могут резко нарастить войска даже для того, чтобы наступать на Покровск и Мирноград Донецкой области.

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