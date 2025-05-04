Екатерина Тышкевич также высказалась об отношениях с мужем-актером и не влияет ли на брак разница в возрасте.

Известная украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая ранее рассказала о сложных моментах в браке, высказалась об отношениях с актером Валентин Томусяком. Звезда сериала "Женский доктор", известная по роли Ольги Ольховской, также ответила, почему они с любимым до сих пор не стали родителями.

В интервью для издания OBOZ.UA артистка призналась, что они с мужем уже давно мечтают о пополнении в семье. Как известно, пара уже 10 лет состоит в отношениях, из которых пять - в браке. Однако сейчас на пути стоят проблемы со здоровьем у Екатерины. Она отметила, что когда вылечится, тогда займется вопросом материнства.

"Но, думаю, что пришло время. Как только решу все вопросы со здоровьем - мы вернемся к этой теме. Мы давно хотим детей, но относимся к этой теме очень ответственно. Знаю, что Валик будет прекрасным отцом. Я его внутренне выбирала как идеального папу для своих будущих детей", - поделилась звезда картин "Возвращение Мухтара 9" и "Скорая помощь".

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По ее словам, секрет их долговременных отношений с Томусяком в том, что они были построены не на безумной страсти, которая со временем исчезает, а на взаимопонимании и уважении. Сначала влюбленные были друзьями, что позволило им сблизиться, а уже потом они закрутили роман.

"Знаете, я до сих пор не понимаю, за что это все Валику? Часто говорю, что это какая-то моя карма, которую ему почему-то приходится вместе со мной проходить. А он говорит, что его жизнь была бы без меня очень грустной. Признаюсь откровенно, наша любовь строилась не на сногсшибательной страсти - сексе, огне, ревности. Отношения строились на дружбе, поддержке друг друга, хорошем настроении", - считает Тышкевич.

Актриса также высказалась и о разнице в возрасте с Валентином, который старше ее на 11 лет. 30-летняя артистка отметила, что даже такая большая разница не ощущается. Раньше она ощущалась немного, а сейчас, когда Екатерина стала более спокойной и взвешенной, любые границы между ними с мужем исчезли.

"Ну, вы же видите, как выглядит мой Валик! Какая разница? Когда я была моложе - была таким себе дьяволятком с огоньком, а он - сплошным спокойствием. А теперь я уже к его свету немножко подтянулась, а он, благодаря моей до сих пор бурной энергии, не скучает. Иногда мне вообще кажется, что я в нашей паре старшая. Когда нужен какой-то важный совет - Валик часто идет с этим ко мне. И всем рассказывает, что умею хорошо анализировать ситуацию, раскладывать все по полочкам", - добавила знаменитость.

Напомним, ранее Екатерина Тышкевич, которая много лет живет с тяжелой болезнью, рассказала о своем состоянии сейчас. Актриса сообщила, что впервые за три года она отказалась от лекарств и готова вернуться к съемкам в кино. У звезды ранее диагностировали хронические головные боли, из-за которых она не могла заниматься любимым делом.

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