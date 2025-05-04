Теперь существенно снижена способность оккупационных войск РФ осуществлять управление на Покровском направлении.

ВСУ разбили один из командных пунктов российских оккупантов в районе Бахмута.

"Подтверждено, что Воздушные силы ВСУ на днях нанесли сокрушительный удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии противника в районе Бахмута, временно оккупированная территория Донецкой области", - детализировал Генштаб.

Там добавили, что в результате удара существенно снижена способность оккупационных войск Российской Федерации осуществлять управление на Покровском направлении.

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"Сейчас данные о потерях врага уточняются", - говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия противника и наносить ему ощутимые потери.

Война в Украине: новости

Оккупанты наступают на пяти направлениях. По данным ISW, россияне продвинулись возле Лимана, Курахово и Великой Новоселки.

А по прогнозам военного эксперта Олега Жданова, российские войска в ближайшее время будут готовиться к летней кампании. Однако, по его словам, враг и сейчас пытается поддерживать боевую активность на высоком уровне, поскольку Путину надо что-то говорить с трибуны на параде к 9 мая.

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