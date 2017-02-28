В СБУ рассказали, какую цель поездки указал Рубан в заявке на пересечение линии разграничения

Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что Координационный центр при штабе АТО приостановил действие разрешения на пересечение линии соприкосновения Рубану до выяснения всех обстоятельств. Решение было принято в соответствии с п. 4 ст. 7.9 Временного порядка контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей.

«Во время вчерашнего общения с сотрудниками СБУ Рубан сослался на статью 63 Конституции Украины и не предоставил никаких объяснений, почему нарушил порядок пересечения линии разграничения», - написала пресс-секретарь.

В то же время она отметила, что «в прессе он обосновал цель поездки переговорами об освобождении заложников, хотя в заявке на пересечение была указана совсем другая причина - уход за квартирой тещи».

«Служба безопасности Украины приветствует любую помощь в вопросе освобождения наших соотечественников, однако призывает прекратить политические спекуляции и самопиар на этой теме», - подчеркнула Гитлянская.

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Как сообщал УНИАН, 24 февраля боевики заявили, что народный депутат Надежда Савченко и Рубан приехали на территорию, подконтрольную «ДНР», чтобы посетить украинских военнопленных.

Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что СБУ попросит Савченко дать объяснения по поводу поездки в Донецк.

27 февраля Рубан заявил, что СБУ отменила ему пропуск на въезд на временно оккупированные территории Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля боевики заявили, что народный депутат Савченко и Рубан приехали на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы посетить украинских военнопленных.

Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что Служба безопасности Савченко попросит дать объяснение по поводу поездки в Донецк.

27 февраля Рубан заявил, что СБУ отменила ему пропуск на въезд на временно оккупированные территории Донецкой области.