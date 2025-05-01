Появилось еще до строительства пирамид: биолог рассказал о самом старом дереве в мире

Мафусаил является рекордсменом среди самых старых в мире неклональных деревьев.

Деревья, которые старше некоторых империй, не являются большой редкостью. Тем не менее есть одно дерево высоко в Белых горах Калифорнии, которое наблюдало за поколениями почти 5 000 лет. О нем рассказал эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes.

Как было обнаружено самое старое дерево в мире

Возраст остистой межгорной сосны из Большого бассейна, известной как Мафусаил, составляет более 4800 лет. Это рекордсмен среди самых старых в мире неклональных деревьев (они растут как единое целое).

Биолог отметил, что это дерево начало свою жизнь еще до строительства пирамид и продолжает жить до сих пор. Его местонахождение держалось в секрете до тех пор, пока его случайно не раскрыли.

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Трэверс рассказал, что летом 1953 года дендрохронолог Эдмунд Шульман совершил неожиданное открытие. Он обнаружил на краю сухого леса самое старое в мире неклональное дерево.

Чтобы определить возраст дерева, Шульман использовал инструмент, известный как приростной бур, объяснил биолог. По сути, это узкий бур, который извлекает тонкую сердцевину из живого дерева, не убивая его.

Анализируя концентрические кольца в сердцевине, ученый смог насчитать по меньшей мере 4 789 лет роста дерева. Это была рекордная продолжительность жизни, превысившая все известные пределы дендрологического долголетия.

Биолог добавил, что точное местонахождение Мафусаила держала в секрете Лесная служба США на протяжении десятилетий. Только в 2021 году из-за утечки опубликованных фотографий была приоткрыта завеса тайны. Тогда древняя сосна и стала достоянием общественности.

Секрет выживания

Трэверс рассказал, что остистые межгорные сосны довольно устойчивы к изменениям климата. Они способны пережить очень холодную зиму и жаркое лето.

Более того, у этих деревьев есть собственная "стратегия" выживания. Биолог поделился, что там, где другие деревья устремляются ввысь, остистые межгорные сосны замедляют свой рост. Этот вид процветает за счет экономии энергии.

У Мафусаила мог быть конкурент

Также остистые межгорные сосны способны не сбрасывать хвою до 45 лет. Это рекорд среди хвойных деревьев, согласно исследованию 1981 года.

Биолог отметил, что даже у Мафусаила были "старшие братья". В 1964 году во время исследований ледниковой истории в районе пика Уилер, штат Невада, была срублена сосна, известная как Прометей. Только после анализа ее поперечного среза исследователи поняли, что возраст дерева составлял не менее 4 862 лет. Именно после этого события ученые усилили защиту популяций подобных деревьев.

В Греции растет дерево, которое видело империю Александра Македонского

Ранее американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс рассказал о легендарном оливковом дереве Вувес, которое на протяжении тысячелетий наблюдало за взлетом и падением цивилизаций, пережив даже некоторые из самых известных фигур Греции.

Вувес является одним из старейших живых оливковых деревьев в мире, возраст которого колеблется от 2 до 4 тысяч лет. По некоторым оценкам, оно могло еще существовать до таких исторических фигур, как Александр Македонский и Пифагор.

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