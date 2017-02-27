Рубану отменили разрешение на въезд в "ЛНР" и "ДНР" и запретили перевозить пленных

15:15, 27 февраля 2017
Война
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Руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану СБУ отменила пропуск на въезд на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Сегодня СБУ проводила опрос Рубана / Фото УНИАН

"Мне вменяют нарушения прохода. Мне нельзя перевозить посылки и пленных, только Геращенко и Тандит могут", — сказал он в комментарии InfoResist.

Рубан отметил, что он въезжал в Донецк через КПП.

"Я не в том возрасте и не в том статусе, чтобы ходить тайными тропами. Получили указание Рубана не пускать. В обед я проезжал, а после обеда — уже нет. Пропуск у меня годовой", — говорит он.

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Он добавил, что против него силовики предприняли смешные действия.

"Приехала военная полиция, составили протокол за мигалку, которая у меня внутри машины стоит, в салоне, не стационарная. Я ее включаю когда езжу по "ДНР", когда перевожу пленных. Увидели поломанные наручники, спецсредства — тоже составили протокол", — добавил он.

Ранее СБУ провела опрос руководителя украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в связи с фактом нарушения им установленного порядка пересечения линии разграничения в районе проведения АТО.

24 февраля боевики заявили, что народный депутат Надежда Савченко и Рубан приехали на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы посетить украинских военнопленных.

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Теги: #ДНР#пленные#Рубан