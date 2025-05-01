Надо давить на Россию, чтобы заставить ее согласиться на безоговорочное и безусловное прекращение огня на суше, в воздухе и на море, считает министр.

Франция, Великобритания, Германия, Украина и США готовят следующий раунд переговоров после встреч в Париже и Лондоне. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттелем и министром обороны этой страны Юрико Бакеса.

В частности, у Сибиги спросили, может ли он подтвердить информацию, что на этой неделе в Киев прибудут американские гости.

"Мы нуждаемся в вовлеченности и лидерстве США в мирных усилиях. Не только Украина, но и мир нуждается. Мы приветствуем мирные усилия США, направленные на достижение справедливого, устойчивого, всеобъемлющего мира для нашего государства", - сказал Сибига.

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Министр напомнил, что в Риме недавно президент Украины Владимир Зеленский провел очень содержательную и ценную встречу с президентом США Дональдом Трампом, с дальнейшим развитием.

"Это действительно была встреча с качественно новыми элементами", - отметил Сибига.

Также он отметил, что состоялось несколько раундов переговоров с украинскими ближайшими союзниками в формате Е3 (Германия, Франция, Великобритания) США-Украина в Париже и в Лондоне.

"И безусловно, что следующим шагом будет очередная встреча в таком формате", - подчеркнул Сибига.

В частности, по его словам, сейчас продолжаются консультации между союзниками по определению места, формата и содержательного наполнения.

"Главное - это содержательное наполнение и результат. А сейчас все наши усилия направлены на достижение справедливого мира, и таким фундаментальным шагом на этом пути должно быть установление безусловного перемирия, которое Украина приняла в Джедди безоговорочно, и сейчас мы должны совместно все давить на Россию, чтобы получить четкое согласие на предложение о безусловном перемирии на суше, воздухе и на море", - отметил Сибига.

Как подчеркнул министр, Украина никогда не была препятствием для достижения мира.

"Поэтому, чрезвычайно важно продолжать эти усилия, и надеюсь, что следующий раунд переговоров, который должен вскоре состояться в таком формате Е3-США-Украина - будет еще одним весомым шагом на пути к достижению справедливого мира", - добавил Сибига.

Мирные переговоры по Украине

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в Париже состоялось несколько встреч между Украиной, странами "коалиции желающих" и США. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, стороны провели конструктивную и позитивную дискуссию относительно путей к полному прекращению огня и дальнейшего процесса достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Было согласовано, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устойчивому миру в Украине.

Также 23 апреля в Лондоне состоялись встречи с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран-участниц "коалиции желающих" и специального представителя США Кита Келлога.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно мирных переговоров в Лондоне. По его словам, стороны высказали свои взгляды и с уважением восприняли позиции друг друга. В частности, американская сторона поделилась своим видением, а Украина и другие европейцы представили свои наработки. Зеленский выразил надежду, что именно такая совместная работа приведет к длительному миру.

Уже 26 апреля Зеленский в Ватикане обсудил с Трампом в Ватикане очень "чувствительные вопросы".

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