До Трампа удалось донести, что на самом деле Путин "проявляет неуважение к Трампу".

Президент США Дональд Трамп несколько изменил риторику о российском диктаторе Владимире Путине после нескольких месяцев непубличных дипломатических усилий премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.

Как пишет Politico со ссылкой на источники среди европейских политиков, и Стармер и Макрон убеждали Трампа не давить на украинского президента Владимира Зеленского и направить часть своей злости на Путина. Для этого они использовали аргумент, что Путин выставляет американского президента дураком.

"Публичная критика президента США в адрес Путина позволила дипломатам в Лондоне и Париже сдержанно порадоваться, ведь их усилия в течение последних трех месяцев начали приносить плоды", - написало издание.

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Издание детализировало, что ключевую роль в переговорах с командой Трампа играли британские советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл и министр обороны Джон Хили. Их усилия координировались с послом США в Великобритании Марком Бернеттом.

А министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми признался, что только в этом году провел 13 разговоров с госсекретарем США Марко Рубио, Стармер и Трамп - "почти" столько же.

"Зеленский однозначно повлиял на ход мыслей Трампа в Риме", - сказал один из британских экс-послов. Он отметил, что Великобритания и Франция постоянно подчеркивали, что Путин "проявляет неуважение к Трампу, все время нарушая перемирие, которое сам же и провозгласил". Дипломат предположил, что это стало особенно чувствительной темой, поскольку Трамп "чутко реагирует на человеческие жертвы - это его действительно беспокоит".

"Теперь Трамп понял, что Путину нельзя доверять. Это то, что Макрон постоянно повторяет и пытается донести до Трампа. Это наша нынешняя стратегия", - детализировал французский чиновник.

Однако, как отмечает Politico, Великобритания и Франция теперь с тревогой ждут, надолго ли хватит жесткой позиции Трампа в отношении Путина.

Аналитик Brookings Institution и экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отметил, что "у Трампа была слепая зона в отношении Путина, который игнорировал запросы США". "Но его свежие заявления намекают на то, что он начал чувствовать, что Путин его использует", - проанализировал Пайфер.

Трамп и Путин

Ранее Трамп утверждал, что российский диктатор хочет прекращения войны в Украине. Глава Белого дома действительно считал, что Кремль хочет подписать мирное соглашение. Но со временем до Трампа начало доходить, что не все так прозрачно.

Буквально вчера глава Белого дома заявил, что Путин "морочит голову" ему, поскольку достижение мирного соглашения затягивается. При всей своей приязни к Путину Трамп выбрал уклониться от ответа на прямой вопрос о том, доверяет ли он ему.

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