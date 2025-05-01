Сегодняшняя дата имеет несколько важных обычаев и запретов для верующих. Мы рассказали интересные факты об этом дне - что запрещено делать, какие есть народные традиции и какой праздник 1 мая отмечают во всем мире.
Какой сегодня праздник церковный
По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти Иосифа Обручника, мужа Девы Марии и земного опекуна Иисуса, а также грузинской царицы Тамары, пророка Иеремии и Киевского митрополита Макария. По старому стилю верующие чтят преподобного Иоанна Солунского.
Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают украинцы и о чем принято молиться.
Какой сегодня праздник в Украине
Официальный праздник сегодня в Украине - День труда. Он остается государственным торжеством, поскольку не связан с Россией, а отмечается во всем мире. По закону 1 мая должно быть нерабочим днем, однако во время военного положения дополнительные выходные отменяются.
Среди выдающихся украинцев родились в этот день актриса Нонна Копержинская, композитор Лев Колодуб, певец Василий Зинкевич, хоккеист Дмитрий Нименко, участник российско-украинской войны и Герой Украины Денис Шлега.
Какой сегодня праздник в мире
На всемирном уровне отмечается 1 мая праздник Международный день труда. В эту дату 1886 года американские рабочие провели страйк, требуя ввести 8-часовой рабочий день вместо 12-часового. С тех пор это торжество является символом революции и солидарности всех работников.
Другие известные сегодня праздники мира - День директора школы, День почтовой марки, День подсолнуха, День защиты носорогов, Европейский день, День любви, языческий Белтайн.
Из мировых известных личностей родились 1 мая король Германии Рудольф I Габсбург, писатели Джозеф Эддисон и Джозеф Геллер, футболист Леонардо Бонуччи.
Что за праздник сегодня по народному календарю
В народе праздник сегодня известен под названием Еремей Запашник. Наши предки окончательно пересаживались с саней на лошадей. Сегодняшний день считается очень удачным для любой работы на огороде и пересадки рассады овощей, а также для генеральной уборки.
Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы
Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают в мире, чтобы не нарушить его запреты. 1 мая нельзя участвовать в конфликтах, бездельничать, ходить в грязной и порванной одежде.
Об этом дне есть такие погодные приметы:
- если май начался с жары, то в конце месяца будут морозы;
- зацвел крыжовник - пора сеять овощи;
- гроза в этот день предвещает хороший урожай ягод;
- если на улице не видно пчел и бабочек, то скоро пойдет дождь.
Погода 1 мая в Украине будет теплой. В западных регионах небо будет ясным, а в центральных - облачной. В Сумской и Харьковской областях ожидается дождь.
У кого День ангела сегодня
По новому стилю именины отмечают Акакий, Еремей, Ефим, Игнат, Макар, Нина, Тамара.
По старому стилю в праздник 1 мая поздравляют обладателей имен Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян, Тамара.