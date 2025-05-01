Сегодняшний день имеет несколько важных обычаев для православных и всех украинцев.

Сегодняшняя дата имеет несколько важных обычаев и запретов для верующих. Мы рассказали интересные факты об этом дне - что запрещено делать, какие есть народные традиции и какой праздник 1 мая отмечают во всем мире.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти Иосифа Обручника, мужа Девы Марии и земного опекуна Иисуса, а также грузинской царицы Тамары, пророка Иеремии и Киевского митрополита Макария. По старому стилю верующие чтят преподобного Иоанна Солунского.

Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают украинцы и о чем принято молиться.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальный праздник сегодня в Украине - День труда. Он остается государственным торжеством, поскольку не связан с Россией, а отмечается во всем мире. По закону 1 мая должно быть нерабочим днем, однако во время военного положения дополнительные выходные отменяются.

Среди выдающихся украинцев родились в этот день актриса Нонна Копержинская, композитор Лев Колодуб, певец Василий Зинкевич, хоккеист Дмитрий Нименко, участник российско-украинской войны и Герой Украины Денис Шлега.

Какой сегодня праздник в мире

На всемирном уровне отмечается 1 мая праздник Международный день труда. В эту дату 1886 года американские рабочие провели страйк, требуя ввести 8-часовой рабочий день вместо 12-часового. С тех пор это торжество является символом революции и солидарности всех работников.

Другие известные сегодня праздники мира - День директора школы, День почтовой марки, День подсолнуха, День защиты носорогов, Европейский день, День любви, языческий Белтайн.

Из мировых известных личностей родились 1 мая король Германии Рудольф I Габсбург, писатели Джозеф Эддисон и Джозеф Геллер, футболист Леонардо Бонуччи.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Еремей Запашник. Наши предки окончательно пересаживались с саней на лошадей. Сегодняшний день считается очень удачным для любой работы на огороде и пересадки рассады овощей, а также для генеральной уборки.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают в мире, чтобы не нарушить его запреты. 1 мая нельзя участвовать в конфликтах, бездельничать, ходить в грязной и порванной одежде.

Об этом дне есть такие погодные приметы:

если май начался с жары, то в конце месяца будут морозы;

зацвел крыжовник - пора сеять овощи;

гроза в этот день предвещает хороший урожай ягод;

если на улице не видно пчел и бабочек, то скоро пойдет дождь.

Погода 1 мая в Украине будет теплой. В западных регионах небо будет ясным, а в центральных - облачной. В Сумской и Харьковской областях ожидается дождь.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины отмечают Акакий, Еремей, Ефим, Игнат, Макар, Нина, Тамара.

По старому стилю в праздник 1 мая поздравляют обладателей имен Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян, Тамара.

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