Боевики заявляют, что Савченко и Рубан приехали в "ДНР"
16:12, 24 февраля 2017Война
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Руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан и депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко прибыли в "ДНР" якобы навещать военнопленных.
Савченко находится в "ДНР" / Фото УНИАН
Об этом сегодня заявили в так называемом "МГБ "ДНР", сообщает один из сайтов боевиков.
"Рубан и Савченко приехали навестить украинских военнопленных", — говорится в сообщении террористов.
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Ранее нардеп от БПП Татьяна Рычкова заявила, что внефракционный депутат Надежда Савченко подстрекала украинских военнослужащих покинуть позиции в зоне антитеррористической операции и ехать "свергать преступную власть".
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