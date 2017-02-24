Боевики заявляют, что Савченко и Рубан приехали в "ДНР"

Об этом сегодня заявили в так называемом "МГБ "ДНР", сообщает один из сайтов боевиков.

"Рубан и Савченко приехали навестить украинских военнопленных", — говорится в сообщении террористов.

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Ранее нардеп от БПП Татьяна Рычкова заявила, что внефракционный депутат Надежда Савченко подстрекала украинских военнослужащих покинуть позиции в зоне антитеррористической операции и ехать "свергать преступную власть".