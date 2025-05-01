Традиция рождественских подарков в США оказалась под угрозой из-за таможенной войны Трампа.

Введенная Дональдом Трампом 145-процентная пошлина на импорт товаров из Китая потенциально "убивает" Рождество 2025 года в Америке, поскольку львиная доля подарков, которые американцы дарят друг другу, поставляется именно из Поднебесной. Об этом пишет The New York Times.

По данным статистики, 80% всех игрушек и 90% рождественских товаров, продаваемых в Америке, происходят из Китая. После того, как Трамп ввел драконовские пошлины на импорт из этой страны, под угрозой оказался не только импорт готовых изделий, но и производство игрушек в самих США, поскольку все необходимые материалы и компоненты тоже поставляются из Китая.

Согласно недавнему опросу, 80% американских компаний по производству или продаже игрушек заявили об отмене заказов из Китая. Около половины из них заявили, что выйдут из бизнеса, если в течение ближайших недель или месяцев США не отменят пошлины на импорт из Китая.

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"У нас заморожена цепь поставок, которая ставит под угрозу Рождество. Если мы скоро не начнем производство, существует высокая вероятность дефицита игрушек в этот праздничный сезон", - сказал президент и генеральный директор американской Ассоциации производителей игрушек Грег Ахерн.

Дженнифер Бергман, владелица магазина West Side Kids на Манхэттене, рассказала журналистам, что при действующих тарифах на импорт Рождество будет "тем, чего мы никогда раньше не видели". По ее словам, полки ее магазина будут в основном пустыми, а игрушки будут стоить вдвое дороже, чем годом ранее. Однако на самом деле женщина не верит, что ее магазин продолжит работать, если пошлины не отменят в ближайшее время.

Таможенная война Трампа

Как писал УНИАН, в начале апреля Трамп ввел дополнительные пошлины на практически весь импорт. Китай ответил зеркально, что привело к серии взаимных повышений тарифов. В конце концов эскалация остановилась, когда американская пошлина на китайские товары достигла 145%. Это фактически убивает любой смысл поставлять что-то из Китая в США.

При этом Трамп угрожал поднять пошлину вплоть до 245%, но этого пока не произошло.

Трамп также пытался привлечь другие страны мира к торговой блокаде Китая, но столкнулся с сопротивлением даже ближайших союзников США, таких как Япония.

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