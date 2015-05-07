Миссия ОБСЕ фиксирует возобновление обстрелов из «Градов» в Донецке и в Гранитном

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель руководителя миссии Александр Хуг на брифинге в Киеве.

«В последние несколько дней мы продолжили наблюдать и отчитываться об ухудшении ситуации безопасности в восточной Украине», - заявил он.

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«Пока прекращении огня происходит, остаются активными «горячие» точки. Ситуация вокруг Донецкого аэропорта остается непредсказуемой и является также усиление активного нарушения договоренностей, продолжают гибнуть люди», - добавил Хуг.

«За последнюю неделю СММ ОБСЕ слышала несколько сотен обстрелов. Особенно 2 мая в Донецке слышали стрельбу из «Градов», и это привело к жертвам среди мирного населения. Это впервые, когда мы услышали стрельбу из «Градов» после принятия второго пакета Минских соглашений в середине февраля», - отметил заместитель руководителя миссии.

Также 30 апреля миссия видела 5 кратеров, что свидетельствует об обстрелы из «Градов» Гранитного, сказал Хуг.

Ранее УНИАН сообщал, что ОБСЕ зафиксировала почти 700 случаев нарушения режима прекращения огня около донецкого аэропорта и Широкиного.