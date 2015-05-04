ОБСЕ зафиксировала почти 700 случаев нарушения режима прекращения огня возле донецкого аэропорта и Широкино

Как говорится в отчете за 2-3 мая, опубликованном сегодня, наблюдатели миссии продолжают фиксировать факты нарушения режима прекращения огня возле Донецкого аэропорта и в Широкино.

Читайте такжеРуководство АТО не намерено отводить войска из ШирокиноВ частности, находясь на наблюдательном пункте в Общем центре по контролю и координации на железнодорожном вокзале Донецка, представители миссии слышали 698 взрывов, которые были наиболее интенсивными 2 мая между 12:45 и 17:00 (271 взрыв).

В отчете отмечается, что эти факты демонстрируют небольшое увеличение нарушений по сравнению с 1 мая.

Также миссия отмечает использование крупнокалиберных минометов, пулеметов, артиллерии, стрелкового оружия и танков.

Кроме того, миссии в Совместном центре по контролю и координации сообщили о четырех попытках установления режима прекращения огня 2 мая, и одну попытку 3 мая возле донецкого аэропорта, которые были безуспешными.