Уже совсем скоро очки дополненной реальности полностью изменят нашу жизнь.

Экраны были неотъемлемой частью цифровой революции, начиная с громоздких офисных компьютеров и заканчивая ноутбуками, а затем и мобильными телефонами, но сейчас мы наблюдаем закат эпохи, считает гендиректор Meta Марк Цукерберг.

На одном из подкастов создатель Facebook обрисовал футуристическую картину мира, в которой появление очков дополненной реальности (AR) неизбежно так же, как когда раскладушки стали смартфонами.

"Есть вероятность того, что мы оглянемся назад, лет через десять, и все эти очки не будут очками с ИИ к тому времени. Очевидно, что все раскладушки должны были стать смартфонами, верно? Я имею в виду, это явно должно было произойти. Я думаю, то же самое произойдет и с очками", – сказал Цукерберг.

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По мнению Цукерберга, в будущем физический мир и цифровой мир сольются воедино. Причем речь идет не о десятилетиях: этот переход может случиться уже к 2030 году.

"Наш сегодняшний опыт взаимодействия с технологиями в каком-то смысле забавен, потому что он разделен: у нас есть физический мир вокруг нас, а если ты хочешь взаимодействовать с чем-то цифровым, тебе нужно, например, включить экран. У тебя есть твой маленький светящийся прямоугольник – телефон, или экран, если ты хочешь что-то спроецировать, как на компьютере. Но я думаю, что в не слишком отдаленном будущем это должно смешаться. У тебя будет физический мир, но все эти цифровые вещи должны стать просто голограммами. Не должно быть необходимости в физическом экране. Нет причин, чтобы в будущем, тебе нужен был экран", – подытожил Цукерберг.

Идея носимых гарнитур в форме очков не нова. Компания Google еще в 2013 году пыталась освоить рынок умных очков, представив Google Glass, но тогда все попытки сделать такие девайсы общепопулярными провалились. Сегодня пользовательский спрос на смарт-очки растет и Meta Цукерберга является одним из ключевых игроков.

В конкурентную гонку в сегменте умных очков уже включились Apple, Samsung и другие компании. Новое поколение девайса, оснащенное ИИ и чат-ботами в стиле ChatGPT, как ожидается, сумеет заинтересовать потребителей так, как это не удалось сделать Google Glass.

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