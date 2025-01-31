Глава Meta боится что-либо говорить на внутренних встречах, потому что все почти сразу же оказывается в прессе.

Глава корпорации Meta Марк Цукерберг пожаловался на то, что все, о чем он говорит, "утекает" в интернет. Как об этом стало известно? Запись совещания, на котором Цукерберг об этом сказал, тоже утекла.

В своем недавнем обращении к подчиненным Цукерберг заявил, что больше не будет закрывать глаза на утечки. Миллиардер пригрозил им увольнением, если информацию передадут журналистам – и это случилось уже через пару часов, сообщает 404 Media.

В ходе часовой встречи Марк Цукерберг больше повторял то, что уже говорил публично. Например, что ИИ уже скоро может заменить программистов, что языковые ИИ-модели с открытым исходным кодом скоро обгонят закрытые решения и что этот год станет годом "перезагрузки" отношений Meta с правительствами разных стран, в том числе с администрацией Трампа.

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Кроме того, создатель считает, что китайская чат-бот DeepSeek, встряхнувший западную индустрию искусственного интеллект, не ударит по ним так же сильно, как по OpenAI и Nvidia, потому что Llama от Meta и так бесплатна для всех.

После того как детали встречи слили сети, директор по информационной безопасности Meta Гай Розен отправил работникам служебную записку (которая, к слову, тоже попала в сеть). В ней была информация о том, что авторов утечки ждут "‎соответствующие меры"‎, в которые входит и увольнение.

Напомним, в начале 2025 года Meta объявила о важных изменениях в своей практике модерации контента, которые фактически положат конец ее давней программе проверки фактов и ослабит правила модерации контента.

Цукерберг считает, что смарт-очки станут гаджетом №1 к 2030 году. В конкурентную гонку в этом сегменте уже включились Meta, Google, Apple и другие IT-гиганты.

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