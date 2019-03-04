Голкиперу Шахтера Пятову вручили флаг ВМС ВСУ

В командовании отметили, что вратарю вручен Военно-морской флаг Вооруженных сил Украины как символ благодарности за участие в судьбе несокрушимых украинских воинов.

В Одессе после окончания матча 20-го тура УПЛ "Черноморец" - "Шахтер" голкиперу горняков и национальной сборной Украины Андрею Пятову был торжественно вручен флаг Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщает УНИАН, такой чести голкипер донецкого клуба удостоен за свою патриотическую позицию в вопросе поддержки украинских военнопленных моряков.

«Выражаем уважение и благодарность всем, кто поддерживает наших собратьев в российском плену. Андрей Пятов своим теплым письмом поддержал военнопленных моряков, ему вручен Военно-морской флаг Вооруженных сил Украины как символ благодарности за участие в судьбе несокрушимых украинских воинов», - отметили в командовании.

Напомним, 26 февраля голкипер «Шахтера» Андрей Пятов отправил письмо со словами поддержки украинским морякам, которые находятся в заключении в московском СИЗО. Письмо поддержки 24 пленным военнослужащим направил от футбольного клуба "Динамо" и капитан киевской команды Сергей Сидорчук.