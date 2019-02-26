"Держитесь, вас не сломать!" - голкипер Шахтера Пятов написал письмо пленным украинским морякам

Письмо Андрея Пятова вместе с другими обращениями будет доставлено в Москву.

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов направил письмо со словами поддержки к пленным украинским морякам, находящимся в заключении в московском СИЗО.

Об этом сообщает Трибуна.

«Хотел бы всем нашим морякам, находящимся в плену, передать слова поддержки. Уверен, у ребят сильный характер, они преодолеют все испытания с высоко поднятой головой. Сил вам, парни, здоровья, веры в себя, держитесь. Вас не сломать!» – написал Пятов.

Завтра письмо вместе с другими обращениями будет доставлено в Москву.