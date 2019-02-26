"Держитесь, вас не сломать!" - голкипер Шахтера Пятов написал письмо пленным украинским морякам
18:11, 26 февраля 2019Футбол
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Письмо Андрея Пятова вместе с другими обращениями будет доставлено в Москву.
Андрей Пятов написал письмо заключенным в Москве украинским морякам / ua.tribuna.com
Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов направил письмо со словами поддержки к пленным украинским морякам, находящимся в заключении в московском СИЗО.
Об этом сообщает Трибуна.
«Хотел бы всем нашим морякам, находящимся в плену, передать слова поддержки. Уверен, у ребят сильный характер, они преодолеют все испытания с высоко поднятой головой. Сил вам, парни, здоровья, веры в себя, держитесь. Вас не сломать!» – написал Пятов.
Завтра письмо вместе с другими обращениями будет доставлено в Москву.
ua.tribuna.com
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