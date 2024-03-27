В 2003 году Каневский горсовет разрешил УПЦ (МП) оформить право собственности на этот объект культурного наследия.

Суд обязал Киевскую митрополию Украинской православной церкви (Московского патриархата) вернуть в государственную собственность объект культурного наследия национального значения - Успенский (Георгиевский) собор XII века в Каневе.

Как отмечается в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора, Успенский собор - это древний храм времен Киевской Руси, построенный в 1144 году князем Всеволодом Ольговичем.

"Установлено, что исполнительный комитет Каневского городского совета в 2003 году предоставил разрешение Украинской православной церкви (МП) оформить право собственности на археологический памятник. В дальнейшем это стало основанием для регистрации права коллективной собственности", - рассказали в прокуратуре.

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Так, прокуроры в суде доказали незаконность передачи здания собора, ведь законодательством установлен прямой запрет отчуждения памятников культурного наследия, находящихся в госсобственности.

"Суд признал незаконными и отменил решение исполкома Каневского горсовета, свидетельство о праве собственности на здание за УПЦ (МП), а также отменил государственную регистрацию вещного права на объект культурного наследия национального значения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ориентировочная стоимость здания Успенского собора составляет более 8,5 миллиона гривен

Суд удовлетворил исковое заявление окружной прокуратуры в интересах Министерства культуры и информационной политики Украины к исполкому Каневского городского совета и Киевской митрополии УПЦ (МП).

Законопроект о запрете УПЦ (МП) в Украине - что он предусматривает

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту принять закон, который должен положить конец деятельности Русской православной церкви в Украине. Речь идет о законопроекте №8371.

Народный депутат Украины Владимир Вятрович отметил, что текст законопроекта стал "значительно сильнее" по сравнению с поддержанным в первом чтении правительственным вариантом.

"Русская православная церковь должна быть запрещена законом, а деятельность всех религиозных организаций, которые являются аффилированными с ней, будет прекращаться по четкой процедуре, включающей исследования, предписание о выполнении закона и судебный запрет", - пояснил он.

Как отметил Вятрович, в случае поддержки закона Русская православная церковь и аффилированные с ней структуры не смогут использовать государственное и коммунальное имущество, а переход громад в украинскую поместную православную церковь будет значительно упрощен.

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