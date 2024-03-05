Рада готовится проголосовать за нужный законопроект.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту принять закон, который окончательно положит конец деятельности русской церкви в Украине.

Об этом сообщил народный депутат Украины Владимир Вятрович в Facebook. По его словам, речь идет о законопроекте 8371.

"Только что комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады единогласно рекомендовал парламенту поддержать во втором чтении и в целом законопроект 8371, который должен положить конец деятельности русской церкви в Украине", - сообщил он.

По словам Вятровича, текст законопроекта стал "значительно сильнее" по сравнению с поддержанным в первом чтении правительственным вариантом. "Русская православная церковь должна быть запрещена законом, а деятельность всех религиозных организаций, которые являются аффилированными с ней, будет прекращаться по четкой процедуре, которая будет включать исследования, предписание о выполнении закона и судебный запрет", - написал нардеп.

Он пояснил, что в случае голосования "за" закон, русская православная церковь и аффилированные с ней структуры не смогут использовать государственное и коммунальное имущество, а переход общин в украинскую поместную православную церковь будет значительно упрощен.

Вятрович выразил надежду, что у коллег в парламенте хватит политической воли как можно скорее принять этот закон.

Для принятия решения необходимо, чтобы минимум 226 народных депутатов проголосовали за закон. Решение комитета для парламента является рекомендательным и оно открывает возможность для рассмотрения законопроекта во втором чтении с поправками в сессионном зале.

СНБО внес законопроект против религиозных организаций России

1 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил правительству внести в парламент законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций. Речь идет об Украинской православной церкви Московского патриархата, которая теперь называет себя просто УПЦ. На заседании СНБО речь шла о многочисленных фактах связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором.

19 октября 2023 года Верховная Рада Украины проголосовала за то, чтобы на территории Украины была запрещена деятельность религиозных организаций, которые связаны с РФ, в частности, речь идет об УПЦ МП. Законопроект тогда поддержали 267 нардепов.

Вас также могут заинтересовать новости: