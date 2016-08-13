СБУ объявила о подозрении жителю Закарпатья, призывавшему к отделению области от Украины

Следователями Службы безопасности в Закарпатской области сообщено о подозрении местному сепаратисту, который призывал к отделению области от Украины.

Как сегодня информировали корреспондента УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Закарпатской области, сообщение о подозрении было объявлено жителю Закарпатья 10 августа текущего года.

Правоохранители установили, что житель Закарпатья, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за антиукраинскую пропаганду, в 2014 году сбежал от правосудия в Словакию, откуда в 2016 году переехал в Россию.

"Почувствовав себя в "безопасности", он на собственной странице в соцсети начал распространять материалы с призывами к отделению Закарпатской области от Украины", - отметили в пресс-группе.

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Как добавили в ведомстве, сепаратист от имени так называемой "Русинской народной армии" также распространил в Интернете видеоролик с публичным надругательством над Государственным Флагом Украины.

Следователями СБУ злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины, и он объявлен в розыск.

Досудебное расследование продолжается, добавили в пресс-группе.