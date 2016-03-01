В Чернигове мужчину посадили на 5 лет за сепаратизм и вербовку в соцсетях

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Черниговской области.

Согласно сообщению, сегодня Деснянский районный суд Чернигова вынес приговор жителю города, который через социальные сети распространял сепаратистские материалы.

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Черниговец, действуя по заданию представителей так называемой «Луганской народной республики», размещал в одной из российских социальных сетей пропагандистские материалы с призывами к поддержке и финансированию террористических формирований, привлечению новых боевиков, созданию так называемой «Новороссии». Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в июне 2015 года.

Суд признал его виновным по ст. 110 УК (распространение материалов с призывами изменении границ территории или государственной границы Украины) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискации имущества.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Черниговской области 9 ноябре направила в Деснянский районный суд г. Чернигова обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 2 ст. 110 УК (распространение материалов с призывами изменении границ территории или государственной границы Украины, совершенных повторно).

Досудебным расследованием установлено, что житель города Чернигов неоднократно в июне 2015 году в общедоступной сети "ВКонтакте" умышленно, из корыстных побуждений, распространял материалы с призывами к совершению действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.