СБУ задержала скандально известного харьковского журналиста Бородавку, подозреваемого в сепаратизме

Как сообщает СБУ на своей странице в Фейсбуке, СБУ провела спецоперацию, в результате которой Бородавка был дискредитирован перед его кураторами из российских спецслужб и был депортирован в Украину. Поздно вечером 3 июля сотрудники Управления СБУ в Харьковской области задержали злоумышленника в аэропорту «Борисполь».

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Согласно сообщению, Бородавке сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность Украины). Он активно сотрудничает со следствием и дает обличительные показания в отношении главных функционеров сепаратистско-коллаборационистского движения и их российских кураторов.

Следственные действия продолжаются, в течение нескольких дней досудебное расследование будет завершено, а материалы будут направлены в суд.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в правоохранительных органах, Бородавка прибыл не из России, откуда его выдворили, а из одной из стран СНГ, которая находится в Передней Азии.

После задержания Бородавку этапировали в Харьков.

Справка УНИАН. Во время Революции Достоинства Бородавка поддержал "Русскую весну", аннексию Крыма и прочее. В Харькове он был сторонником создания так называемой "ХНР". Мужчина в ноябре 2014 года выехал в Россию, однако решением суда в июне был выдворен из Москвы за нарушение миграционного законодательства.

В Украине Бородавка находился в розыске. Ему инкриминируется посягательство на территориальную целостность Украины (ст. 110 УК).