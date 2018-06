"Монстры на каникулах 3": один из героев мультфильма запоет голосом Melovina

Монстри на канікулах 3 ! Восьминіг Кракен відтепер співає моїм голосом! 🐙 З 12 липня у всіх кінотеатрах країни! ___________________________________________ Hotel Transylvania 3! Octave Kraken is now singing using my voice! 🐙 Since July 12, in all the cinemas of the country!

A post shared by MÉLOVIN (@melovin_official) on Jun 20, 2018 at 9:21am PDT