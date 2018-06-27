"Монстры на каникулах 3": один из героев мультфильма запоет голосом Melovina
11:55, 27 июня 2018Общество
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Представитель Украины на песенном конкурсе Евровидение 2018 недавно даже показал фотографию со студии, в которой он работал над озвучкой мультипликационного героя.
MELOVIN стал голосом персонажа мультфильма / УНИАН
Популярный украинский певец MELOVIN озвучил персонажа мультфильма. Как стало известно, голосом Константина Бочарова в третьей части мультика "Монстры на каникулах" запоет осьминог Кракен.
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Представитель Украины на песенном конкурсе Евровидение 2018 недавно даже показал фотографию со студии, в которой он работал над озвучкой мультипликационного героя. Снимок артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
"Монстры на каникулах 3"! Осьминог Кракен с этих пор поет моим голосом!" - подписал певец снимок со студии.
Добавим, что услышать MELOVIN в новом облике можно будет уже 12 июля, когда мультфильм выйдет в прокат.
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