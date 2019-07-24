"Встал быстро и пошел!": россиянка запретила оперировать сына с острым аппендицитом (видео)

Поставленный диагноз "острый аппендицит" и слова о необходимости операции вывели из себя мать мальчика.

Жительница российского Ростова-на-Дону закатила скандал в больнице из-за намерения врача госпитализировать ее младшего сына с подозрением на острый аппендицит.

Сотрудник лечебного учреждения снял конфликт на видео, передают "Вести".

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Мальчик попал к медикам с резью в животе, но поставленный диагноз "острый аппендицит" и слова о необходимости операции вывели из себя его мать.

"Каким хирургическим путем? Вставай и пойдем, говорю! Подпишите мне бумажку, что у него острый аппендицит! Обулся, собрался и пошел!", — командовала женщина, грубо сдернув сына с кушетки.

Врач попросила коллегу позвонить в полицию, в то время как сама выслушивала издевки со стороны женщины.

Ранее в Санкт-Петербурге мама покусала 8-летнюю дочь. Сотрудники полиции проводят проверку.