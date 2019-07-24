"Встал быстро и пошел!": россиянка запретила оперировать сына с острым аппендицитом (видео)
Жительница российского Ростова-на-Дону закатила скандал в больнице из-за намерения врача госпитализировать ее младшего сына с подозрением на острый аппендицит.
Сотрудник лечебного учреждения снял конфликт на видео, передают "Вести".
Читайте такжеРоссиянка заключила брак с мужчиной без сознания, а на следующий день он умер
Мальчик попал к медикам с резью в животе, но поставленный диагноз "острый аппендицит" и слова о необходимости операции вывели из себя его мать.
"Каким хирургическим путем? Вставай и пойдем, говорю! Подпишите мне бумажку, что у него острый аппендицит! Обулся, собрался и пошел!", — командовала женщина, грубо сдернув сына с кушетки.
Врач попросила коллегу позвонить в полицию, в то время как сама выслушивала издевки со стороны женщины.
Ранее в Санкт-Петербурге мама покусала 8-летнюю дочь. Сотрудники полиции проводят проверку.