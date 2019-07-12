В Санкт-Петербурге мама покусала 8-летнюю дочь
12:08, 12 июля 2019Русский міръ
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Девочку госпитализировали со следами укусов.
Сотрудники полиции проводят проверку / Иллюстрация УНИАН
Полиция проводит проверку после того, как в больницу попала восьмилетняя девочка, которая заявила, что ее покусала мать.
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Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передают "РИА Новости".
"10 июля… в полицию Калининского района поступило сообщение из медицинского учреждения, в котором сообщалось о госпитализации со следами укусов из дома 9 по Тихорецкому проспекту 8-летней девочки. Со слов потерпевшей, телесные повреждения ей нанесла мать", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции проводят проверку.
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