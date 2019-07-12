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В Санкт-Петербурге мама покусала 8-летнюю дочь

12:08, 12 июля 2019
Русский міръ
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Сотрудники полиции проводят проверку / Иллюстрация УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передают "РИА Новости".

"10 июля… в полицию Калининского района поступило сообщение из медицинского учреждения, в котором сообщалось о госпитализации со следами укусов из дома 9 по Тихорецкому проспекту 8-летней девочки. Со слов потерпевшей, телесные повреждения ей нанесла мать", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции проводят проверку.

Как сообщал УНИАН, в России полицейские забрали у сатанистов двух девочек-маугли.

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Теги: #ребенок#Россия#Санкт-Петербург