В Санкт-Петербурге мама покусала 8-летнюю дочь

Девочку госпитализировали со следами укусов.

Полиция проводит проверку после того, как в больницу попала восьмилетняя девочка, которая заявила, что ее покусала мать.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передают "РИА Новости".

"10 июля… в полицию Калининского района поступило сообщение из медицинского учреждения, в котором сообщалось о госпитализации со следами укусов из дома 9 по Тихорецкому проспекту 8-летней девочки. Со слов потерпевшей, телесные повреждения ей нанесла мать", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции проводят проверку.

Как сообщал УНИАН, в России полицейские забрали у сатанистов двух девочек-маугли.