Внутренняя инструкция для сотрудников разведки накладывает два запрета на соответствующие типы информации.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины США разработали указания по обмену разведданными с Украиной.

Об этом сообщает The Washington Post. Данное решение было принято США во избежание роста напряженности в отношениях с Россией.

Внутренняя инструкция для сотрудников разведки накладывает два запрета на соответствующие типы информации.

Одна из категорий запрета - обмен разведданными касается любой информации, которая помогла бы Украине атаковать российские объекты за ее пределами.

Цель запрета — удержать США от участия в возможных атаках, которые "Украина может осуществить внутри России".

Сейчас сотрудничество между Киевом и Вашингтоном по разведанным включает информацию о местонахождении и перемещении российских войск, которую Украина получает "в режиме реального времени", спутниковые снимки и отчеты, собранные из конфиденциальных американских источников в США.

Кроме того, теперь США не смогут предоставлять подробную информацию, которая помогла бы Украине ликвидировать членов российского военного руководства высшего ранга, в том числе начальника генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

Однако этот запрет не распространяется на российских генералов. В то же время, по словам американского высокопоставленного чиновника, правительство США решило не предоставлять информацию об их местонахождении в Украине тоже.

Помощь Украине:

28 апреля Палата представителей США приняла закон о ленд-лизе для Украины, 7 апреля закон поддержал Сенат.

9 мая президент Байден подписал этот документ.

Закон призван ускорить передачу военной помощи путем сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто безвозмездно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.

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