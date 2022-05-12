На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины США разработали указания по обмену разведданными с Украиной.
Об этом сообщает The Washington Post. Данное решение было принято США во избежание роста напряженности в отношениях с Россией.
Внутренняя инструкция для сотрудников разведки накладывает два запрета на соответствующие типы информации.
Одна из категорий запрета - обмен разведданными касается любой информации, которая помогла бы Украине атаковать российские объекты за ее пределами.
Цель запрета — удержать США от участия в возможных атаках, которые "Украина может осуществить внутри России".
Сейчас сотрудничество между Киевом и Вашингтоном по разведанным включает информацию о местонахождении и перемещении российских войск, которую Украина получает "в режиме реального времени", спутниковые снимки и отчеты, собранные из конфиденциальных американских источников в США.
Кроме того, теперь США не смогут предоставлять подробную информацию, которая помогла бы Украине ликвидировать членов российского военного руководства высшего ранга, в том числе начальника генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.
Однако этот запрет не распространяется на российских генералов. В то же время, по словам американского высокопоставленного чиновника, правительство США решило не предоставлять информацию об их местонахождении в Украине тоже.
Помощь Украине:
28 апреля Палата представителей США приняла закон о ленд-лизе для Украины, 7 апреля закон поддержал Сенат.
9 мая президент Байден подписал этот документ.
Закон призван ускорить передачу военной помощи путем сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто безвозмездно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.
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