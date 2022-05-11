Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки проголосовала за новый пакет поддержки Украины на почти 40 миллиардов долларов.

Украина благодаря решениям США быстро получит современное оружие, боеприпасы, оборудование.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении по итогам 77-го дня войны.

Он отметил, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за новый и весомый пакет поддержки для нашего государства и глобальной демократии.

"Почти на 40 миллиардов долларов. Скоро состоится второе голосование в Сенате США. После чего это решение попадет на подпись президенту Байдену и вступит в силу. Я благодарен народу Америки и всем нашим друзьям в Конгрессе и в администрации за эту поддержку", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, эти средства будут использованы максимально быстро и без бюрократии для усиления защиты Украины. Он добавил, что, прежде всего, это оружие, боеприпасы, оборудование.

"Но не только. Это также поддержка в расследовании военных преступлений РФ, оккупантов, поддержка дипломатической работы и прочее", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что вторым важным и историческим является решение о возобновлении США знаменитой программы ленд-лиз.

"Люди, которые хорошо помнят историю, знают, что ленд-лиз был одной из ключевых предпосылок победы союзников во Второй мировой войне. Помощь по ленд-лизу от США для Великобритании и Советского Союза кардинально изменила расстановку сил в Европе", - напомнил президент.

По его словам, неслучайно, что новый закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине был подписан именно 9 мая.

"Я благодарен лично президенту Байдену за эту поддержку, за это решение и за такой символизм", - сказал Зеленский.

При этом он добавил, что Украина сегодня защищает свободу и право на жизнь для всех свободных народов в войне против тирании, которая представляет для Европы не меньшую угрозу, чем была 80 лет назад.

"Говоря просто, ленд-лиз - это схема передачи нам всего, что необходимо для обороны. Хотя формально это как бы заем, но по сути он настолько выгоден, что называть его займом некорректно", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что, во-первых, Украина получит доступ к современному оружию, боеприпасам, оборудованию, и не надо искать варианты, как за это все заплатить, а, во-вторых, теперь по ленд-лизу президенту США не нужно будет согласовывать с Конгрессом, какую помощь он оказывает. Это ускорит поставки.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Палата представителей США приняла закон о ленд-лизе для Украины, 7 апреля закон поддержал Сенат.

9 мая президент Байден подписал этот документ.

Закон призван ускорить передачу военной помощи путем сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто безвозмездно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.

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