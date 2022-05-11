Украина благодаря решениям США быстро получит современное оружие, боеприпасы, оборудование.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении по итогам 77-го дня войны.
Он отметил, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за новый и весомый пакет поддержки для нашего государства и глобальной демократии.
"Почти на 40 миллиардов долларов. Скоро состоится второе голосование в Сенате США. После чего это решение попадет на подпись президенту Байдену и вступит в силу. Я благодарен народу Америки и всем нашим друзьям в Конгрессе и в администрации за эту поддержку", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, эти средства будут использованы максимально быстро и без бюрократии для усиления защиты Украины. Он добавил, что, прежде всего, это оружие, боеприпасы, оборудование.
"Но не только. Это также поддержка в расследовании военных преступлений РФ, оккупантов, поддержка дипломатической работы и прочее", - подчеркнул президент.
Он подчеркнул, что вторым важным и историческим является решение о возобновлении США знаменитой программы ленд-лиз.
"Люди, которые хорошо помнят историю, знают, что ленд-лиз был одной из ключевых предпосылок победы союзников во Второй мировой войне. Помощь по ленд-лизу от США для Великобритании и Советского Союза кардинально изменила расстановку сил в Европе", - напомнил президент.
По его словам, неслучайно, что новый закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине был подписан именно 9 мая.
"Я благодарен лично президенту Байдену за эту поддержку, за это решение и за такой символизм", - сказал Зеленский.
При этом он добавил, что Украина сегодня защищает свободу и право на жизнь для всех свободных народов в войне против тирании, которая представляет для Европы не меньшую угрозу, чем была 80 лет назад.
"Говоря просто, ленд-лиз - это схема передачи нам всего, что необходимо для обороны. Хотя формально это как бы заем, но по сути он настолько выгоден, что называть его займом некорректно", - подчеркнул президент.
Он подчеркнул, что, во-первых, Украина получит доступ к современному оружию, боеприпасам, оборудованию, и не надо искать варианты, как за это все заплатить, а, во-вторых, теперь по ленд-лизу президенту США не нужно будет согласовывать с Конгрессом, какую помощь он оказывает. Это ускорит поставки.
Как сообщал УНИАН, 28 апреля Палата представителей США приняла закон о ленд-лизе для Украины, 7 апреля закон поддержал Сенат.
9 мая президент Байден подписал этот документ.
Закон призван ускорить передачу военной помощи путем сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто безвозмездно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.