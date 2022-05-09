По его словам, Украине теперь больше не нужно постоянно выпрашивать то или иное оружие.

Закон о ленд-лизе значительно ускорит темпы и объемы поставок оружия Украине.

Об этом в интервью "24 каналу" рассказал глава общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж.

"Я думаю, это будет максимально быстрый темп. Компании, занятые в производстве и выделении этого оружия нам, заинтересованы в его скорейшей реализации. Они быстро будут выполнять заказы. Пока не изменились обстоятельства или кто-то вдруг не передумал. Тем более за него есть гарантия оплаты от американского правительства", - отметил Джердж.

По словам эксперта, все потребности Украины в оружии будут покрываться за счет европейских американских баз: от боекомплекта до еды для военных и горючего для техники.

"В дополнение к использованию складских запасов на евроконтиненте американцы будут, при необходимости, закупать оружие и технику для нас в третьих стран. Среди них также будут и отдельные страны члены НАТО. Все это предусмотрено данным законом", - заявил Джердж.

Кроме того, Джердж рассказал, что поставки по ленд-лизу распространяются на стратегические материалы, которые позволят Украине в ближайшем будущем самим производить всю необходимую продукцию для армии.

По словам эксперта, украинцы могут в рамках закона получить американские самолеты.

"Если наши военные скажут, что им надо дать "Абрамсы" и американские самолеты, то они будут предоставлены в рамках этого закона", - убежден Джердж.

По его словам, Украине теперь больше не нужно постоянно выпрашивать то или иное оружие.

"Оно автоматически будет поступать нам в том количестве, которое нужно. Это также преимущество этого закона, потому что он существенно упрощает получение нами всего необходимого для наращивания наших вооруженных мощностей во время войны. Среди прочего в теле закона предусмотрены постоянные контакты американских оружейников с украинской стороной для обмена запросами относительно необходимого нам военного оборудования", - подчеркнул Джердж.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Сенат Соединенных Штатов принял закон о ленд-лиз для Украины, а 28 апреля это сделала Палата представителей США. 9 мая его должен подписать президент США Джо Байден.

Закон призван ускорить передачу военной помощи путем сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто безвозмездно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.

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