Гражданские протесты в Украине. Хроника событий: день седьмой - пятница
30 ноября около 4 часов утра несколько тысяч бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. Следствием стали новые массовые акции протеста
21:07
Активисты Евромайдана в Киеве поздравили милицию, "Беркут" и солдат внутренних войск с Днем вооруженных сил.
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20:10
Тем временем милиция нашла девушек, которые пропали без вести после разгона Евромайдана. Сейчас активистки находятся в райотделе милиции для предоставления объяснений.
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20:01
Кличко уверяет, что сегодня на Евромайдан приедет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
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18:59
В Черкассах и Донецке открыли пункты приема продуктов и вещей для Евромайдана в Киеве. Активисты штаба просят всех неравнодушных помочь, кто чем может участникам акции протеста.
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17:19
Опубликовано фото провокатора, которого активисты приняли за командира «Беркута» Кусюка. На увеличенной фотографии видно, что сходства с командиром спецподразделения нет.
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15:47
На Евромайдане выступил экс-главнокомандующий ВМС Украины. Митингующие скандируют "Армия с народом!".
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15:17
В Генпрокуратуре допросили в качестве свидетеля министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко по делу о силовом разгоне Евромайдана.
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15:03
Стало известно, что мужчина, найденный сегодня на Майдане Незалежности в Киеве, где продолжается акция гражданского протеста, на время приезда скорой медицинской помощи был уже мертв. Также правоохранителям удалось установить личность мужчины.
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14:58
В СМИ появилась информация о том, что лидер организации “Братство” Дмитрий Корчинский в данный момент находится за границей. По их данным, во вторник Корчинский пересек украино-российскую границу и сейчас находится в Чечне. Напомним, Корчинского объявили в розыск. Его обвиняют в организации массовых беспорядков на Банковой.
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14:46
Правительство Украины и оппозиция одобрили план Генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда по наблюдению за расследованием обстоятельств столкновений в Киеве.
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14:02
На Майдане Независимости продолжается акция за европейскую интеграцию Украины. Сейчас на центральной площади находится около 5 тысяч человек.
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12:57
Кличко заявляет, что 14 человек, которые вышли выразить свою поддержку евроинтеграции, до сих пор остаются пропавшими без вести после силового разгона Майдана 30 ноября. Между тем, в киевской милиции назвали причину смерти мужчины, тело которого нашли сегодня на Майдане, - туберкулез легких.
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11:13
Работа Верховной Рады остается заблокированной. Сегодняшнее заседание так и не началось. Под ГПУ продолжается протест против незаконных арестов - по данным Батькивщины, петицию с требованием освобождения активистов подписали крайней мере пять сотрудников Генпрокуратуры.
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9:57
Оппозиция объявила о проведении следующего народного вече в воскресенье.
9:52
В Киеве продолжаются протесты. Митингующие дальше оккупируют Майдан и КГГА, кроме того, под Генпрокураторой начался лежачий протест под лозунгом "Переступаете через закон - переступайте через граждан Украины". Также сегодня появилось сообщение о смерти пожилого мужчины вблизи Евромайдана. Милиция утверждает, что на теле не было признаков насильственной смерти, а некоторые СМИ заявляют о следах крови на месте обнаружения тела.
_5 декабря_
19:06
В данный момент около 100 человек начали пикетирование штаба киевского спецподразделения “Беркута” на Краснозвездном проспекте. А пикетчиков возле киевского общежития, где, ориентировочно, живут работники “Беркута” и их семьи, забросали яйцами.
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18:34
Сегодня задержали двух человек, по мнению прокуратуры, причастных к беспорядкам на ул. Банковой 1 декабря.
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18:16
Стало известно, что при разгоне бойцами “Беркута” Евромайдана 30 ноября получили телесные повреждения 79 человек, среди них 6 студентов, 4 журналиста, 2 иностранца и 7 правоохранителей.
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17:32
Прокуратура будет ходатайствовать в суде об аресте лидера организации “Братство” Дмитрия Корчинского в связи с подозрением в организации массовых беспорядков на ул. Банковой в Киеве 1 декабря. Также, ГПУ вызвала Захарченко на допрос.
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17:13
Милиция предупредила, что будет действовать жестко, если митингующие не захотят освобождать захваченные административные здания в Киеве.
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16:26
Министр внутренних дел Виталий Захарченко не будет подавать в отставку. Он уверен, что сможет разобраться в текущих событиях. Также он заявил, что в Киеве готовятся новые провокации против органов власти и милиции.
Захарченко, также, заверил, что служебное расследование по разгону “Беркутом” Евромайдана 30 ноября практически завершено.
И министр предупреждает активистов Евромайдана о том, что составление, по его словам, «для наказания», списков судей, должностных лиц и работников милиции является преступлением.
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15:29
Участники Евромайдана передали в МВД информацию о пропавших без вести. На сегодняшний день пропавшими без вести считаются 13 человек.
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15:08
В данный момент около 300 человек пикетируют здание, в котором расположен столичный главк милиции. Молодежь подошла практически вплотную к центральному входу, и требует освобождения, по ее мнению, невинно задержанных за массовые беспорядки.
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15:06
Первый Президент Украины Леонид Кравчук рассказал, при каких условиях люди могут уйти с Майдана. По его словам, главная "опасность" состоит в том, что на Евромайдане нет лидера, к которому бы люди прислушивались.
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14:20
Девушка, которую после разгона "Беркутом" Евромайдана в соцсетях объявили погибшей, оказалась живой. Она рассказала, что произошло в ту ночь, когда спецназ налетел на студентов в 4 утра. Этот поступок резко осудили командиры "Беркута", которые возглавляли спецподразделения в разное время и напомнили бойцам о судьбе Кравченко и Пукача.
К слову, в отношении бойцов «беркутовцев» возбуждено 3 уголовных дела за превышение полномочий. А Комитет ВР сомневается в законности подразделений "Беркута"
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13:49
Тем временем в МВД опровергают причастность командира столичного «Беркута» к штурму Администрации Президента 1 декабря. Напомним, именно таран трактором, бросание камней по головам правоохранителей, дымовые гранаты и файеры стали главным основанием для очередного силового разгона людей «беркутовцами»
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13:38
Госисполнитель зачитал митингующим судебное решение "к немедленному исполнению" с требованием освободить помещение КГГА. Вскоре после этого над Киевсоветом подняли флаг Евросоюза.
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11:49
Государственный исполнитель зачитал митингующим возле Кабинета министров Украины судебное решение Шевченковского районного суда г. Киева о запрете блокировки здания Кабмина и препятствования деятельности правительства. По его словам, данное постановление должно быть выполнено немедленно, его обжалование в апелляционной инстанции не прекращает его действия. Однако в милиции митингующим дали пять дней времени.
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11:18
В Тернополе по факту блокирования здания облгосадминистрации открыто уголовное производство. Вместе с тем, митингующим обещают поддержку за рубежом - сегодня проведут серию одиночных пикетов в Санкт-Петербурге, а послезавтра Евромайдан должен посетить Саакашвили
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10:49
Несколько тысяч человек пикетируют Кабмин, тогда как под Радой продолжают митинговать сторонники Януковича. Сама Рада не смогла работать из-за блокирования трибуны и президиума оппозицией
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8:12
Начался очередной митинг под Кабмином, в котором принимают участие около 500 человек. Между тем, ночью появилась новая информация о событиях 30 ноября - в УДАРе заявили, что получили фамилии и домашние адреса беркутовцев, которые участвовали в разгоне Евромайдана, а нардеп Гриценко сообщил, что располагает записями их разговоров.
_4 декабря_
20:23
Президент Европарламента Мартин Щульц заявил, что будет просить конференцию президентов Европарламента, а также власть и оппозицию в Украине продлить мандат миссии президентов Пэта Кокса и Александра Квасневского в Украине.
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19:29
Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявляет, что есть решение суда об освобождении административных зданий в столице, которые захватили участники антиправительственной акции.
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18:56
В то же время в Генпрокуратуре заявили, что требования пикетчиков по освобождению осужденных активистов Евромайдана, - бессмысленны, поскольку прокуратура не может повлиять на решение суда.
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18:46
Милиция решила патрулировать улицы Киева с ветеранами вооруженных сил и афганцами.
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18:32
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак, комментируя ситуацию в стране, уверил, что проблемы необходимо решать и необходимо “людей успокоить, потому что люди должны работать, зарабатывать деньги и кормить свои семьи”.
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18:30
В данный момент двор Администрации Президента забит автобусами с бойцами спецподразделений. Во двор пускают только по заранее согласованному списку.
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17:57
А в прокуратуре наконец-то заинтересовалась, почему "Беркут" избивал журналистов. Она пообещала провести всестороннее расследование по обращениям представителей СМИ относительно событий 1 декабря на улице Банковой.
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17:50
Министр внутренних дел Виталий Захарченко запретил милиции избивать мирных демонстрантов, но также предупредил организаторов этих акций об общей ответственности за безопасность их участников.
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17:15
Азаров заявил, что на Евромайдане 30 ноября были не студенты, а провокаторы. Но даже этот факт, разумеется, не оправдывает жестоких действий милиции.
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16:14
Участники митинга не собираются покидать здание Киевсовета. Часть людей спят возле колонн, часть смотрят прямое включение с Евромайдана на специально обустроенном мониторе с проектором.
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15:42
Тем временем милиция переводит пикетчиков, задержанных на улице Банковой, которые на сегодняшний день находятся в больницах, в СИЗО.
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15:21
Около 300 митингующих начали пикетирование Генеральной прокуратуры Украины с требованием наказать виновных в разгоне Евромайдана и прекратить уголовное преследования активистов.
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13:15
В Киеве продолжаются митинги под Кабмином и Радой - по несколько сотен демонстрантов выступают против и в поддержку действующей власти. Также около тысячи человек подошли к зданию МВД с требованиями отставки его главы Захарченко и роспуска Беркута, а 500 студентов университета имени Шевченко прошли по городу, требуя отставки министра образования Дмитрия Табачника. Позже к ним присоединились студенты Киево-Могилянской академии.
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11:50
Азаров пообещал переформатировать правительство. «Кадровые выводы мы сделаем и внесем на рассмотрение Президента», - сказал он. Вместе с тем премьер заявил, что повод для уличных протестов уже исчерпан и пора возвращаться к работе.
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10:40
На Майдане митингуют несколько тысяч участников Евромайдана, в то время как у Верховной Рады около 500 человек вышли поддержать Януковича.
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10:29
Оппозиция заблокировала работу Рады. Рыбак открыл и сразу закрыл заседание, а Яценюк заявил, что блокирование будет продолжаться, пока правительство не уйдет в отставку и не будут освобождены 9 осужденных вчера активистов.
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7:39
Кабмин планирует провести сегодня заседание в обычном режиме. Движение транспорта у здания правительства перекрыто. Тем временем в оппозиции назвали пикет Кабмина главной задачей на сегодня
_3 декабря_
19:47
Сейчас на Майдане Независимости продолжается митинг: около 10 тысяч человек требуют евроинтеграции Украины и отставки действующего правительства.
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19:14
Азаров поблагодарил депутатов за то, что они не отправили правительство в отставку и заявил, что "катастрофы в стране не допустит". И напомнил митингующим, что они должны прекратить мешать работе госадминистраций.
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19:03
50 львовских врачей создали "Скорую медицинскую помощь Майдана" и уезжают в Киев, где будут дежурить в местах проведения массовых акций протеста.
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18:41
Тем временем акции протеста продолжаются - несколько тысяч митингующих блокируют Администрацию Президента со стороны улиц Институтской и Лютеранской.
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18:15
Хакеры свободно организованной группы Anonymous осудили действия силовиков, которые разогнали участников акции Евромайдана в центре Киева 30 ноября, и угрожают провести атаки на сайты правительства и правоохранительных органов, говорится в видеообращении организации на сервисе YouTube.
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17:17
Акция солидарности с украинцами, которые поддерживают евроинтеграцию, состоялась в здании Европейского парламента в Брюсселе. Организовал событие вице-президент Европейской народной партии Яцек Сариуш - Вольский.
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15:49
Министерство обороны называет провокацией сообщения о возможности использования подразделений Вооруженных сил Украины против мирных демонстрантов.
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14:01
После того, как парламент не поддержал проект постановления об ответственности Кабинета министров Украины, Арсений Яценюк заявил, что Президент Украины Виктор Янукович еще не отбыл с визитом в Китай, как сообщалось ранее, и сейчас будет происходить пикетирование Администрации Президента с требованием подписать указ об отставке правительства.
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13:32
Рада провалила постановление о недоверии Кабмину. За проголосовали только 186 нардепов при необходимых 226.
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13:19
Азаров завершил выступление в Раде, начали выступать народные депутаты от оппозиции с требованием отставки правительства Азарова. Выступил также депутат от ПР, обвинив оппозицию в том, что их не было на Майдане утром 30 ноября
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13:02
В Кабмин прибыл премьер-министр с членами правительства. Азаров публично извинился за разгон Беркутом Евромайдана - от имени правительства и президента. Тем временем на Майдане активисты обносят установленные ранее баррикады колючей проволокой - по их словам, как раз, чтобы защититься от возможных атак спецподразделения.
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12:35
Антиправительственные выступления украинцев получили широкий резонанс в Европе. Так, во вторник министры иностранных дел 28 стран-членов НАТО, как ожидается, обсудят на встрече в Брюсселе события в Украине, а в Киев прибудет генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд.
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11:50
Верховная Рада готовится рассмотреть вопрос недоверия Кабмину. Парламент поддержал предложение Арсения Яценюка пригласить в ВР правительство во главе с Азаровым, чтобы обеспечить соблюдение процедуры рассмотрения данного вопроса, после чего Владимир Рыбак объявил перерыв.
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10:32
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак сообщил о выходе из состава фракции Партии регионов Давида Жвании и Инны Богословской. Ранее в СМИ появлялись сообщения о выходе из фракции по крайней мере трех нардепов и возможности массового выхода других депутатов.
9:50
Под Радой собралось несколько тысяч митингующих и несколько сотен "беркутовцев". Также рядом проходит митинг в поддержку власти, в котором принимают участие около 200 человек
08:53
Милиция предупреждает о возможных провокациях под Радой и заявляет о готовности создавать вместе с участниками акции патрули для отлова провокаторов
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08:15
Митингующие на Майдане собрались под зданием Верховной Рады, перед ними в несколько рядов стоит "Беркут". Демонстранты призывают милицию переходить на свою сторону. Они кричат "Милиция с народом", "Защищаем закон - защищаем Украину"
21:36
Киевсовет не сможет возобновить свою работу в ближайшее время из-за захвата административных зданий митингующими.
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19:55
Тем временем, в оппозиции опровергли заявление Азарова о захвате парламента. “Пусть Азаров не пугается. Пусть Азаров готовится к отставке..." - сказал Андрей Парубий ("Батькивщина").
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19:53
Азаров уверил, что они с Януковичем не знали об операции по разгону Евромайдана. Азаров также добавил, что эта ситуация скомпрометировала и его, и правительство, и Президента. А Янукович выразил желание, чтобы оценку тому, что произошло, дал суд.
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19:42
Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что происходящее в стране имеет признаки государственного переворота.
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19:20
Во время встречи с иностранными послами сегодня в Киеве премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что готовится план захвата Верховной Рады.
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19:05
Свободные профсоюзы Украины присоединились к общенациональной забастовке. Конфедерация свободных профсоюзов Украины единогласно проголосовала за присоединение к забастовке.
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19:03
Азаров успокоил, что дети во время разгона Евромайдана не пострадали. По его словам, 99% - это взрослые люди.
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18:06
Для участников протестов в УНИАН открыт пункт помощи: горячий суп, чай и отдых.
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17:24
Президент Украины Виктор Янукович пообещал Президенту Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу расследовать применение силы против демонстрантов в Киеве "как можно быстрее".
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15:35
Группа российских оппозиционеров высказалась в поддержку Евромайдана. Среди них - Борис Немцов. Полиция задержала демонстрантов за несанкционированную акцию.
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15:33
Меркель предостерегает Януковича от применения силы против митингующих. Немецкое правительство призывает украинскую власть сделать все для защиты права украинцев на мирные демонстрации.
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14:54
В Харькове молодчики забросали петардами и фейерверками участников пикета Харьковского областного совета, организованного оппозиционными политическими партиями. В эти минуты пикет продолжается, его участники требуют от депутатов облсовета на внеочередной сессии, которая продолжается в эти минуты, не голосовать за предложение о введении в Украине чрезвычайного положения.
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14:51
Митингующие в количестве приблизительно 2 тысяч человек продолжают мирное пикетирование Дома правительства. Люди с флагами продолжают стоять у центрального входа в здание Кабинета министров, которое оцеплено небольшой группой правоохранителей, а также влево от него на улице Садовой.
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14:37
Европейский Союз призывает украинскую власть и оппозицию воздержаться от насилия во время проведения массовых акций протеста и обращается к ним с призывом сесть за стол переговоров и начать диалог относительно преодоления политических разногласий.
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14:07
Милиция открыла 11 уголовных производств и задержала 9 активистов во время вчерашних событий возле административных зданий в Киеве. Также в ОСО отметили, что на стационарном лечении находятся более 90 правоохранителей, которые во время столкновений получили телесные повреждения средней и тяжелой степени.
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12:37
Около тысячи митингующих пикетирует Шевченковский райсуд Киева, где сегодня должны рассматривать дела относительно задержанных 30 ноября активистов.
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11:43
В связи с масштабными акциями протеста в столице для обеспечения общественного порядка будут привлечены дополнительные силы из регионов. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы внутренних войск МВД Украины, переданном УНИАН.
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