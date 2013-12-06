В Донецке собирают деньги и вещи для Евромайдана в Киеве

В Донецке у памятника Т. Шевченко, в рамках бессрочной акции в поддержку евроинтеграции Украины, проходит очередной митинг солидарности с киевским Евромайданом, а также сбор денег и вещей для его участников.

Как передает корреспондент УНИАН, возле памятника сегодня, 6 декабря, после 18.00 собралось более 150 человек. Люди пришли с национальными флагами Украины, с партийными флагами «УДАРа», «Свободы», «Батькивщины» и начали акцию с исполнения гимна Украины.

Перед собравшимся выступил член контрольно-ревизионной комиссии Донецкой облорганизации ВО «Батькивщина» Сергей Чирин, который был свидетелем последних событий в Киеве.

Он рассказал о боевом настрое митингующих Евромайдана, которые нацелены на победу и верят, что «сегодня для страны наступил исторический момент, который решит судьбу украинского народа».

Все выступающие подчеркивали, что своей акцией они хотят «поддержать тех, кто сегодня в Киеве отстаивает свободу для всех украинцев».

Читайте также: В Черкассах для столичного Евромайдана собирают продукты и вещи

Активисты донецкого Евромайдана сообщили корреспонденту УНИАН, что возле памятника Т. Шевченко постоянно находится дежурный, который принимает продукты, теплые вещи и лекарства для отправки митингующим на Евромайдан в Киев.

По их словам, за последние два дня на нужды киевского Евромайдана собрано 3 тыс. гривен, несколько больших сумок с теплой одеждой и несколько пар теплой обуви.

Организаторы рассказали, что деньги и вещи «приносят простые люди, которые вкладывают в ботинки, в карманы курток записки с пожеланиями успехов митингующим».

«В одной из пар обуви мы видели листочек с написанной молитвой, чтобы Бог хранил и помогал тем, кто сегодня «стойко держится на Евромайдане в Киеве», - рассказали организаторы донецкого Евромайдана.