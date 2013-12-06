Под Генпрокуратурой митингующие начали лежачий протест (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Демократический альянс”.

«6 декабря работникам Генпрокуратуры в столице придется переступать через людей, чтобы попасть на работу», - говорится в сообщении.

Протестующие требуют от ГПУ «освободить девять парней, задержанных на Банковой 1 декабря, путем снятия подозрений с них (Пшонка имеет на это право согласно пунктам 7, 9, 13 и 15 статьи 36 Уголовного Кодекса Украины)».

“Преступили закон - переступайте через украинских граждан”, - таков месседж у Демальянса.

Владимир Арьев на своей странице в Фейсбуке сообщил, что работники Генпрокуратуры, идя на работу, переступают через протестующих под крики "Позор!".

Уже вторые сутки стоит лагерь под Генпрокуратурой и продолжаются многотысячные митинги с единым требованием - отпустить невиновных людей. Прокуратура принимает во внимание мнение людей и молчит, отмечается в сообщении.